Doncic logra memorable triple doble en paliza de Lakers sobre Wizards

Un monumental Luka Doncic, que anotó 37 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias, lideró la paliza 142-111 de Los Angeles Lakers sobre los Washington Wizards este viernes en la capital de Estados Unidos.

A continuación las escenas principales de una jornada de nueve partidos de la NBA:

- Doncic reina en la capital -

En el Capital One Arena, en Washington, los Lakers fueron amplios dominadores de un partido en el que alcanzaron a liderar hasta por 38 puntos.

Doncic, de 26 años, se convirtió en el primer jugador de los Lakers en lograr un triple doble en la primera mitad de un partido desde la temporada 1997-1998.

"Simplemente salir a jugar baloncesto", dijo el astro esloveno, seleccionado para el Juego de las Estrellas esta temporada. "Tuve una buena lectura de la defensa y pude encontrar mi juego desde temprano".

El ex Dallas Mavericks dio muestras de su excepcional talento al anotar de larga distancia y al mismo tiempo dominar la zona pintada.

Además, se conectó con espectaculares asistencias, especialmente con el centro Deandre Ayton que anotó 28 puntos.

LeBron James, quien estuvo bajo la sombra de Doncic todo el partido, llegó a 1.592 partidos en la NBA y quedó a 19 de Robert Parish, el líder histórico de encuentros disputados en la liga (1.611).

Los Lakers mejoran su récord a 29 victorias y 18 derrotas en la presente temporada, en la que se ubican en el sexto puesto de la Conferencia Oeste.

Los Wizards, por su parte, siguen penúltimos en el Este con 12-35, solo por encima de los Indiana Pacers (12-36) en esta conferencia.

- Knicks logran quinta victoria consecutiva -

Los New York Knicks extendieron a cinco la racha de victorias al hilo al vencer 127-97 a los Portland Trail Blazers, que dirige el exjugador brasileño Tiago Splitter.

El dominicano Karl-Anthony Towns dominó el tablero con una jornada de 14 puntos y 20 rebotes para los neoyorquinos.

Todo esto en el marco de una semana en la que los Knicks han sido nombrados como uno de los posibles destinos del griego Giannis Antetokounmpo, quien según medios de prensa estadounidenses pretende terminar su relación contractual con los Milwaukee Bucks.

Jalen Brunson volvió a maravillar al Madison Square Garden al anotar 26 puntos, mientras que el británico OG Anunoby sumó 24 para el ganador.

"Hoy ha sido un ejemplo de nuestro mejor nivel", comentó el jugador local Josh Hart. "Nos beneficia jugar rápido, tenemos buenos tiradores y jugadores que pueden correr la cancha".

La defensa de Nueva York probó ser otro factor determinante al limitar a su rival a menos de 100 puntos por tercera ocasión en los últimos cinco partidos.

Los Knicks se consolidan como segundos en el Este con récord de 29-18, lejos de los líderes Detroit Pistons (34-12). El domingo buscarán ampliar su racha de victorias cuando reciban a los Lakers de LeBron James y Doncic.

- Pritchard anota 29 puntos a Sacramento -

Los Boston Celtics sumaron su trigésimo triunfo de la temporada al derrotar 112-93 a los Sacramento Kings en el TD Garden, en Boston.

El local lanzó para una efectividad del 45 por ciento (42/93) desde la cancha con Payton Pritchard como máximo anotador con 29 unidades.

"Queríamos encontrar una forma de ganar", afirmó Pritchard. "Queríamos revertir resultados recientes".

Boston marcó el camino a la victoria con 40 puntos en el primer cuarto contra 25 de los Kings.

El español Hugo González, quien sigue buscando protagonismo dentro de la rotación de Boston, disputó 22 minutos en los que apenas registró dos puntos (1/8) y capturó cuatro rebotes.

En Sacramento, el estelar Russell Westbrook fue baja por molestias en el pie derecho, mientras que Zach LaVine anotó 17 puntos.