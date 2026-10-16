Donarán parte de la venta de boletos del partido Panamá vs Curazao a los damnificados por el sismo

La Federación Panameña de Fútbol<b> i</b>nforma que este viernes 16 de octubre inició la venta los boletos para el Panamá vs Curazao del próximo 15 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf.Este partido definirá a un clasificado al Final Four de Concacaf 2027 y también clasificará directo a la Copa Oro 2027. LA FEDERACIÓN DONARÁ PARTE DE LO RECAUDADOLa Federación Panameña de Fútbol (FPF) continúa sumándose a los esfuerzos de solidaridad nacional en apoyo a las personas y familias afectadas por el terremoto ocurrido el pasado viernes 9 de octubre en nuestro país.Como parte de esta iniciativa, la FPF puso a disposición sus instalaciones durante toda la semana como centro de acopio para recibir donaciones destinadas a quienes más lo necesitan.Asimismo, el Comité Ejecutivo tomó la decisión de destinar un porcentaje de lo recaudado por la venta de boletos del partido Panamá vs. Curazao a esta causa solidaria.