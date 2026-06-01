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‘Doña Perfecta’, en gran faena, logra triunfo en el Clásico Familia Endara

La colorada que se mantiene invicta en cuatro salidas, fija la mira a la Triple Corona y Serie Hípica del Caribe

‘Doña Perfecta’, en gran faena, logra triunfo en el Clásico Familia Endara
‘Doña Perfecta’, en gran faena, logra triunfo en el Clásico Familia Endara
Jesús Barría cruzó la meta por delante en dos carreras. (Omar Batista).
‘Doña Perfecta’, en gran faena, logra triunfo en el Clásico Familia Endara
Marcos Thils
01 de junio de 2026

La criolla ‘Doña Perfecta’ no dejó dudas de ser la mejor potranca de su generación, al vencer a sus ocho rivales del Clásico Rafael, Claudio, Jorge y Ricardo Endara, evento celebrado en la séptima carrera de ayer en el Hipódromo Presidente Remón.

La carrera conmemorativa a una de las familias de gran tradición en la hípica criolla, se corrió en 1,400 metros, con bolsa de $24,800.

‘Doña Perfecta’ es una colorada, hija de ‘Indiano’ del Stud Campo Azul, conducida por Ángel Rivas, preparada por Alberto Paz Rodríguez, con registro de 1:25.0 para la distancia.

La colorada mantuvo su invicto en cuatro salidas a la pista, con tres pruebas clásicas, sumando a la fecha ganancias de 52 mil 920 dólares, con un futuro promisorio.

Acto de premiación

En la ceremonia protocolar, Raúl Endara, a nombre de la familia homenajeada, entregó la copa del triunfo a Luis Shirley, propietario de la ganadora.

Barría se destacó en la jornada

ml | El aguerrido látigo Jesús A. Barría fue el de mejor desempeño entre sus colegas durante la cartilla del día de ayer al conducir a la victoria a dos ejemplares.

Los triunfos Barría se dieron en la segunda carrera sobre los lomos del colorado Infinity Point y la potranca Infinity Coding en el quinto cotejo, ambos defensores del Stud El Infinito.

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