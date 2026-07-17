Dominik Szoboszlai renueva con el Liverpool

El centrocampista húngaro del Liverpool Dominik Szoboszlai, cuyo actual contrato expiraba en 2028, ha renovado su vínculo, anunció este viernes el club inglés.

Si bien el Liverpool no indicó la duración del nuevo contrato, la prensa especializada británica informa que se trataría de un acuerdo por cinco años de duración, hasta 2031.

El jugador de 26 años, que llegó a Anfield en 2023, pone así fin a los rumores sobre una eventual salida, y se perfila como uno los pilares del nuevo entrenador Andoni Iraola.

"No puedo esperar a volver a ir a por ello una y otra vez. Siempre hay más cosas por venir. Creo que puedo hacerlo incluso mejor. Creo que por eso estoy aquí, porque esas ganas me han impulsado desde que soy un niño: que nunca era suficiente. Y todavía pienso lo mismo", declaró el internacional húngaro, citado en un comunicado del Liverpool.

"Cuando fiché dije que lo quería ganar todo. Eso no ha cambiado en ningún momento, me he mantenido en lo mismo: quiero ganar todo lo posible en este país y también la Champions League", añadió.

Llegado desde el RB Leipzig en 2023, el húngaro se hizo inmediatamente con un hueco en el centro del campo, ganando en 2024 la Copa de la Liga bajo las órdenes de Jurgen Klopp y en 2025 la Premier League, con el neerlandés Arne Slot como técnico.

En una temporada 2025-2026 llena de altibajos para el Liverpool, Szoboszlai fue uno de los jugadores más constantes, con 13 goles y 12 asistencias en 53 partidos disputados, el primer centrocampista del equipo en lograr cifras dobles en ambas estadísticas desde Steven Gerrard en la temporada 2013-2014.