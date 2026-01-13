Dominan las dunas

El sudafricano Saood Variawa se impuso ayer en la 8ª etapa del Dakar, en la categoría autos, por delante de su compatriota y compañero en Toyota, Henk Lategan. El sueco Mattias Ekström (Ford) fue tercero, al cruzar la meta a 29 segundos.

En la general, el catarí Nasser al Attiyah (Dacia) conserva el liderato tras ser cuarto, con 4 minutos de ventaja sobre Ekström. Lategan ocupa la 3ra plaza del podio, a 6’08” de Al Attiyah.

Entre hoy y miércoles se disputará una “etapa-maratón” con una primera jornada, entre Wadi ad Dawasir y un refugio en medio del desierto donde pasarán la noche los participantes, con 531 km de recorrido total, de los que 410 serán cronometrados.

En motos, el argentino Luciano Benavides (KTM) se adjudicó ayer su segunda victoria de etapa consecutiva, para ponerse líder con solo 10 segundos de ventaja sobre el australiano Daniel Sanders (KTM).