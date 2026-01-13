Dominan las dunas

Deportes

El Rally Dakar 2026 cumplió ayer su 8ª etapa, con 717 km de recorrido alrededor de Wadi ad-Dawasir, en Arabia Saudí

AFP | El vehículo del piloto francés Simon Vitse, y de su copiloto francés, Max Delfino, del equipo de Md Rallye Sport, en la Etapa 6 del Dakar. GIUSEPPE CACACE / AFP via Getty Images
ML | Vehículos en competencia.
ML | El piloto francés Benjamin Melot, en el Dakar Rally 2026.
ML | Toyota Gazoo Racing.
Redacción
13 de enero de 2026

El sudafricano Saood Variawa se impuso ayer en la 8ª etapa del Dakar, en la categoría autos, por delante de su compatriota y compañero en Toyota, Henk Lategan. El sueco Mattias Ekström (Ford) fue tercero, al cruzar la meta a 29 segundos.

En la general, el catarí Nasser al Attiyah (Dacia) conserva el liderato tras ser cuarto, con 4 minutos de ventaja sobre Ekström. Lategan ocupa la 3ra plaza del podio, a 6’08” de Al Attiyah.

Entre hoy y miércoles se disputará una “etapa-maratón” con una primera jornada, entre Wadi ad Dawasir y un refugio en medio del desierto donde pasarán la noche los participantes, con 531 km de recorrido total, de los que 410 serán cronometrados.

En motos, el argentino Luciano Benavides (KTM) se adjudicó ayer su segunda victoria de etapa consecutiva, para ponerse líder con solo 10 segundos de ventaja sobre el australiano Daniel Sanders (KTM).

3
al 17 de enero de 2026 se celebra la edición No. 48 del Rally Dakar.
