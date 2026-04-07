Doble medallista de plata

La gimnasta panameña Hillary Heron volvió a demostrar que está en un momento superlativo en su carrera deportiva y porque es considerada una de las mejores del mundo.

Ayer, subió otra vez al podio de Copa del Mundo por Aparatos de Gimnasia Artística de la FIG (Federación Internacional de Gimnasia), que se disputa en el Cairo, Egipto, hasta el 12 de abril. Heron se colgó su segunda la medalla de plata en la competición, al alcanzar el segundo lugar en la final de Suelo femenino.

La istmeña registró una puntuación de 12.933 luego de ejecutar dos sólidas presentaciones, solo superada por la china Qinqin Ke (12.966). La española Laia Font se quedó con el tercer puesto (12.900). Heron ganó su primera medalla de plata en este Mundial, en Salto, al realizar una rutina estupenda que le permitió alcanzar una puntuación sumatoria de 13.499 en la final de ese aparato, tras dos impresionantes saltos (el primero de 13.133 y el segundo de 13.466).

El primer lugar fue para la española Leia Font, quien obtuvo 13.533 puntos, mientras que el bronce quedó en manos de la china Linmin Yu con 13.349.

La atleta olímpica reconoció que el año pasado tuvo una operación en el tobillo derecho (a mediados del año), tras sufrir unos dolores, y logró empezar a fortalecer su nivel competitivo de cara a estos compromisos internacional.

“Nos hemos preparado fuerte para estas competencias del Ciclo Olímpico (panamericanos, suramericanos, centroamericanos y del Caribe, campeonatos mundiales, entre otras), con preparación física, muchas pesas, y perfeccionando rutinas”, había indicado la atleta hace unas semanas atrás.