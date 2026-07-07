Doble alegría nórdica en el Tour: etapa para Pedersen, Traeen nuevo líder

El danés Mads Pedersen (Lidl-Trek) ganó la cuarta etapa del Tour de Francia tras el éxito de un grupo de escapados, este martes en Foix, donde el noruego Torstein Traeen (Uno-X) se puso además como nuevo líder en la general.

Fue por lo tanto un doble golpe de corredores de países nórdicos precisamente en un día marcado por un calor sofocante, incluso llegando puntualmente a los 40 grados centígrados.

Traeen, que había comenzado el día como 24º de la general a cinco minutos y seis segundos del que era líder de la clasificación, el esloveno Tadej Pogacar, formó parte de la escapada, acabó octavo en la etapa, y la gran ventaja respecto al pelotón, de unos trece minutos, le permitió vestirse con el maillot amarillo al término de esta jornada.

El ciclista noruego, que ya llegó a vestir el jersey rojo de líder de la general en la última Vuelta a España, no había sido hasta ahora líder del Tour.

Pogacar, después de haber hecho esforzarse a su equipo UAE la víspera, decidió no exprimir a sus compañeros y dejó escapar el maillot amarillo, pensando en guardar fuerzas para batallas más importantes.

Ello tiene incluso para él una ventaja añadida: sin ser el líder, se ahorra el protocolo post-etapa, que incluye ceremonias y actos que pueden llegar a durar dos horas.

- Una aventura con final feliz -

Pedersen se impuso en el esprint en un grupo de diez corredores distanciados para cruzar la línea por delante de su compañero de equipo estadounidense Quinn Simmons y del español Raúl García, segundo y tercero del día, respectivamente.

Fue la primera vez en este Tour en que una escapada llega a término.

Un grupo de 34 corredores se formó pronto en cabeza y diez de ellos se destacaron en el puerto de Montsegur (6,9 km al 6,6%), a unos 34 km para la meta.

Pedersen era clarísimo favorito una vez llegando a Foix ya que era de largo el más rápido entre los diez supervivientes de la aventura.

El francés Kevin Vauquelin trató de lanzar un ataque en la última curva, pero Pedersen, atento, lanzó una aceleración que le terminó llevando a su victoria número 61 y la primera desde el pasado septiembre, cuando ganó una etapa de la Vuelta a España.

Pone así fin a una sequía inhabitual para un corredor de su nivel, pero su inicio de temporada 2026 estuvo marcado por una violenta caída en febrero.

Se fracturó allí la clavícula y reapareció después en las clásicas de la primavera europea, su momento favorito del año, con resultados esperanzadores pero sin podio: 4º en la Milán-San Remo, 5º en el Tour de Flandes, 7º en la París-Roubaix.

- ¿Esprint en Pau? -

En el Tour de Francia, el ciclista danés de 30 años logra su tercera victoria de etapa.

Además ganar la etapa, Pedersen también se pone por primera vez líder en la clasificación por puntos (regularidad).

El miércoles tendrá lugar la quinta etapa del Tour, un recorrido de 158 kilómetros entre Lannemezan y Pau, que salvo sorpresa debería resolverse con una llegada masiva.

La única subida en el trazado es corta (Baleix, 1 km con desnivel medio del 8,8%), y está situada a 25 kilómetros de la meta, lo que no debería ser un gran obstáculo para los velocistas.

La principal amenaza, eso sí, puede estar en el calor, ya que se espera una nueva jornada con altas temperaturas en el sur de Francia.