Djokovic jugará las semifinales del Abierto de EEUU contra Alcaraz

El serbio Novak Djokovic derrotó la noche del martes al estadounidense Taylor Fritz y avanzó a las semifinales del US Open, donde le aguarda otro apasionante duelo con el español Carlos Alcaraz.

Djokovic, de 38 años, se impuso por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4 a Fritz, el vigente subcampeón de este torneo de Grand Slam y el último jugador local que seguía en pie en Nueva York.

Veterano de más de mil batallas, Djokovic domó la intensa atmósfera que tenía en contra en la pista central de Flushing Meadows, donde suma un pleno de 16 victorias contra tenistas locales.

El serbio se enzarzó brevemente con la ruidosa grada pero para entonces ya tenía dos sets de ventaja frente a Fritz, al que ya había vencido en sus diez duelos anteriores.

Al californiano le volvió a temblar el pulso, desperdiciando sus diez primeras oportunidades de break, y reaccionó demasiado tarde ante un Djokovic quirúrgico en las situaciones clave.

Durante muchos momentos "Fritz fue mejor pero en estos partidos unos puntos deciden al ganador y esta vez cayó de mi lado", dijo Djokovic, que salvó 11 de las 13 pelotas de break de su rival.

El serbio cerró la noche con unos pasos de baile frente a las gradas, en lo que dijo ser una celebración por el octavo aniversario de su hija Tara.

Competidor insaciable, Djokovic disputará el viernes la semifinal número 53 de Grand Slam de su legendaria carrera y vuelve a estar a dos pasos de su soñado título 25, que marcaría un récord absoluto en el tenis.

Enfrente volverá a tener al español Alcaraz, el jugador que mejor tenis ha mostrado en el torneo pero que tiene un balance desfavorable de 3-5 en duelos contra Djokovic.

El balcánico se impuso en las dos últimas citas del Abierto de Australia el pasado enero y la final de los Juegos Olímpicos de París de 2024.