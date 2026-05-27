Dinamarca festeja en el Giro: etapa para Valgren y Vingegaard sigue líder

Protagonismo danés este miércoles en el Giro de Italia: el veterano ciclista Michael Valgren, que resistió desde la escapada matinal, fue el ganador de la 17ª etapa, mientras que su compatriota Jonas Vingegaard conservó tranquilamente la maglia rosa de líder.

Aprovechando su experiencia, el corredor del equipo EF Education sorprendió a los otros cinco supervivientes de la escapada con un ataque antes del último kilómetro, para entrar en meta con unos segundos de ventaja sobre el noruego Andreas Leknessund y el italiano Damiano Caruso.

Valgren, de 34 años, tiene una historia personal de superación en el ciclismo, después de la gravísima caída sufrida en la última etapa de la Ruta de Occitania de 2022, en Francia, donde sufrió una fractura de pelvis.

Los daños pudieron incluso haber sido mucho peores aquel 19 de junio de 2022, cuando se cayó en un descenso y heló la sangre de espectadores y organizadores por el violento accidente.

Fue encontrado con múltiples heridas, una fractura de pelvis, una luxación en la cadera y una rodilla muy afectada.

Empezó así un largo proceso de rehabilitación para un corredor que en 2018 había ganado la clásica Amstel Gold Race y que había sido bronce en el Mundial de ciclismo en ruta de 2021.

Le costó casi un año volver a la competición, con el equipo reserva del EF Education. Y necesitó dieciocho meses para volver a correr en el World Tour y cuatro años para reencontrarse con la victoria, el pasado marzo en la Tirreno-Adriático.

"Mi carrera era ya muy completa, pero le faltaba una victoria en una gran ronda. Creo que me la merecía. Y llega ahora en Italia, en el país donde conseguí la mayoría de mis victorias. Me siento feliz", declaró Valgren, emocionado.

Entre los integrantes de la escapada que no pudieron resistir hasta el final estaba el ecuatoriano Jhonatan Narváez, que pudo al menos consolarse recuperando el maillot de líder de la regularidad de este Giro.

- Un día más, un día menos -

Vingegaard sigue líder de este Giro, con una ventaja cómoda de más de cuatro minutos sobre el austríaco Felix Gall.

El día fue tranquilo para el gran favorito al título, que parece estar a cuatro días de coronarse en esta edición.

La principal noticia sobre Vingegaard este miércoles fue anecdótica y él mismo la comentó con una sonrisa: se mostró sin bigote, que decidió afeitarse.

"Ayer me miré al espejo y me di cuenta de que me parecía a un adolescente", señaló para justificar su decisión.

El líder felicitó a Valgren, al que conoce desde los inicios de su carrera porque pertenecían al mismo club ciclista en Dinamarca.

"Nos conocemos desde niños. Fuimos dos veces juntos de vacaciones a Francia con nuestras familias, en una caravana. Hacíamos barbacoas. Luego seguimos caminos diferentes, pero la amistad no morirá nunca", contó la maglia rosa sobre su historia personal.

El jueves, la 18ª etapa propone un trazado de 171 kilómetros con varias subidas en el programa, entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo, antes de dos grandes etapas de montaña.

La 109ª edición del Giro termina este domingo en Roma.