Diez golfistas panameños competirán en el Junior World Golf Championships de San Diego

Una delegación de 10 jóvenes golfistas panameños representará al país en el Uswing Mojing Junior World Golf Championships 2026, considerado el torneo juvenil de golf más grande del mundo, que se celebrará del 5 al 9 de julio en San Diego, California.

El campeonato reunirá a más de 1,250 jugadores provenientes de 56 países y 42 estados de Estados Unidos, quienes competirán en algunos de los campos más reconocidos de la ciudad, entre ellos Torrey Pines y Singing Hills.

Los representantes panameños obtuvieron su clasificación tras destacar en el Ranking Nacional de la Asociación de Golf de Panamá (APAGOLF), liderando sus respectivas categorías durante la temporada.

La delegación está integrada por Pablo Tomás del Grosso, Pablo Antonio Brenes y Eduardo de León, en la categoría masculina de 15 a 18 años; Megumi Nakada, en la rama femenina de esa misma categoría; Ricardo Arango y Juan Raúl Boyd, en 13-14 años; Ana Lucía Ureña, en 13-14 años femenino; Aurelio Gómez Sandoval, en 11-12 años; Gabriel Nicolau del Roure, en 9-10 años, y Charlie Dunne, en 7-8 años.

Los golfistas de la categoría de 15 a 18 años competirán en los campos North y South Course de Torrey Pines, sede habitual de torneos del PGA Tour, mientras que las categorías infantiles jugarán en escenarios como Singing Hills Golf Resort y The Golf Club of California.

Joaquín Boyd, directivo de APAGOLF Sub-18, destacó que la clasificación de los jóvenes refleja el crecimiento del golf panameño. "Ver a este grupo de niños y jóvenes clasificar por mérito propio a este evento demuestra que el semillero del golf panameño sigue creciendo con fuerza. Jugar en canchas con la historia de Torrey Pines es una experiencia de vida y un termómetro real ante los mejores del mundo", afirmó.

Luego de las jornadas de registro y prácticas oficiales, la primera ronda de competencia está programada para iniciar este 7 de julio.