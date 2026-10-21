Detenido el patrón de la Federación Griega de Básquet en un caso de partidos amañados

El presidente de la Federación Griega de Básquetbol fue detenido el miércoles en el contexto de una investigación por partidos amañados en la última década, indicó la agencia de prensa griega Ana.

Vangelis Liolios, de 59 años, comparecerá el jueves ante un juez de instrucción, precisó Ana.

Un fiscal especializado en deporte emitió las órdenes de arresto para el dirigente, tres árbitros, un consejero en arbitraje y un exdeportista.

Medios de comunicación griegos precisan que la policía habría descubierto más de 800.000 euros en efectivo en el domicilio de uno de los sospechosos.

Por su parte, la Federación Griega de Básquet indicó en un breve comunicado que el "consejo de administración se ha reunido hoy (miércoles) para informar a sus miembros de la evolución jurídica del caso".

Según la Ana, se investigan cerca de 50 partidos de la primera división griega y de divisiones inferiores, algunos de ellos datan de 2016.

La investigación se habría iniciado luego de una queja del club ateniense Maroussi en abril. Otros testigos reconocieron después haber aceptado sobornos, según los medios.

Pediatra de profesión, Liolios fue elegido presidente de la federación en 2021. Antes había presidido el club Promitheas Patras, situado al oeste del país, tras haber fundado una conocida cadena griega de cafés Coffee Island.