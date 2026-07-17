Deschamps, un final amargo para una era inolvidable de los Bleus

Didier Deschamps vivirá el sábado contra Inglaterra, en el duelo por el tercer puesto del Mundial de Norteamérica 2026, su último partido como seleccionador de Francia, posición que deja con el sabor amargo de no llegar a la final, después de una etapa de 14 años sin duda histórica para su selección.

Miami será el escenario para este último partido de "DD", ligado para siempre a la historia del fútbol de su país como el seleccionador del equipo campeón del mundo en 2018, veinte años después de haber sido el capitán del equipo que ganó en casa el Mundial de 1998.

Deschamps ha estado por lo tanto presente en los dos títulos mundiales de Francia, pero no pudo irse con una tercera corona.

Cuando llegó al puesto en 2012, Francia todavía estaba traumatizada por el fiasco del Mundial 2010 y la famosa huelga de entrenamiento en Knysna.

Laurent Blanc había sustituido a Raymond Domenech, el técnico de aquella Copa del Mundo en Sudáfrica, pero no llegó a dos años en el puesto, cayendo en cuartos de final de la Eurocopa 2012 contra España.

Fue entonces cuando Deschamps aterrizó como seleccionador, en un equipo alicaído, pero donde inició la reconstrucción piedra a piedra: un cuarto de final prometedor en el Mundial de Brasil 2014, una final frustrante en la Eurocopa de Francia 2016, el título en el Mundial de Rusia 2018 y el subcampeonato del Mundial de Catar 2022.

A la lista se añade un título en la Liga de Naciones de la UEFA en 2021 y una semifinal en la Eurocopa de 2024, lo que evidencia la constancia de Francia en las rondas decisivas de los grandes torneos.

La principal mancha en el expediente fue la caída en octavos de final de la Eurocopa en 2021, en los penales ante Suiza, la única eliminación prematura vivida por Francia en su "era Deschamps".

- Armada ofensiva -

La derrota 2-0 del martes en semifinales del Mundial 2026 ha confirmado que España es la pesadilla particular de Deschamps, el único país ante el que no ha terminado de encontrar la fórmula.

Durante semanas, Francia era señalada como la favorita al título en este Mundial, con un ataque de ensueño y un trío ofensivo Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé-Michael Olise que hacía salivar a todo el planeta.

En la Eurocopa 2024, Francia cayó en semifinales ante España tras un torneo donde sorprendentemente el ataque fue su talón de Aquiles (4 tantos en 6 partidos, uno de ellos de penal y dos en propia puerta).

Eso llevó a Deschamps a realizar ajustes para que no se repitiera ese incomprensible disfuncionamiento, integrando especialmente en su maquinaria a seis hombres que consiguieron la medalla de plata olímpica en 2024, principalmente Olise.

La cuestión del equilibrio se ponía así encima de la mesa, pero Deschamps defendía una cierta libertad en sus dibujos tácticos.

"Se puede jugar con cuatro hombres de ataque. Si tienes el balón, no hay problema. El objetivo es crear el máximo de problemas al adversario", declaró Deschamps el pasado marzo.

"La selección de Francia es un equipo ofensivo. Tiene esa capacidad para generar ocasiones. Hay que conservar esa capacidad que tenemos de poner en apuros al rival y marcarle goles", subrayó durante este Mundial.

- De luto por su madre -

El Mundial 2026 está además marcada para él en el plano personal por el fallecimiento de su madre durante el torneo, al día siguiente de la victoria 3-0 sobre Irak en Filadelfia.

Tuvo que viajar a Francia para el funeral y se perdió el último partido de la fase de grupos, la victoria contra Noruega, pero esa desgracia unió más al grupo, según explicó uno de sus jugadores, Adrien Rabiot.

"Hay cosas que nos han unido, por ejemplo ese momento difícil del entrenador, sabiendo además que era su última competición al frente de la selección de Francia", explicó en la víspera de la semifinal.

Cuando termine el partido del sábado, Deschamps cerrará el libro pero pronto se abrirá otro y todas las miradas se dirigen ahora a Zinédine Zidane, el entrenador que dio tres Ligas de Campeones encadenadas al Real Madrid en 2016 y 2018, y que suena con insistencia para el puesto, con el que sueña desde hace mucho tiempo.

Deschamps, eso sí, le ha dejado el listón alto.