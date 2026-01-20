Desaparece una estatua del gran golfista español Seve Ballesteros

Una estatua tamaño natural del gran golfista español Severiano Ballesteros desapareció de su localidad natal, Pedreña, en Cantabria, en el norte del país, en un supuesto robo.

Seve Ballesteros, que murió a los 54 años de un cáncer cerebral en 2011, ganó cinco Grand Slams entre 1979 y 1988.

La estatua, que representa la celebración del golfista español tras ganar el Abierto Británico en 1984, fue instalada en un parque del pueblo de Pedreña en 2017.

El alcalde de Marina de Cudeyo -a donde pertenece Pedreña-, Pedro Pérez, dijo que había "indignación, incredulidad y tristeza" tras el aparente robo de la escultura.

El ayuntamiento de Marina de Cudeyo anunció el lunes en sus redes sociales la desaparición de la figura.

"La Policía Local y la Guardia Civil han iniciado una investigación para tratar de esclarecer este lamentable suceso, en el que todo apunta a un robo", afirmó.