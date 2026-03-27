Del quirófano a la rehabilitación: la selección mexicana es un hospital

Múltiples lesiones y diversas cirugías han mermado a la selección de México en menos de un año. Continuamente, Javier Aguirre deja la pizarra de entrenador y revisa los partes médicos de sus jugadores para tratar de recuperar a la mayor cantidad posible para el Mundial 2026.

"Los lesionados son un contratiempo, pero siempre como entrenador debes tener opciones, y las tenemos", dijo el Vasco Aguirre.

Ante las bajas por lesión, para los amistosos contra Portugal, el sábado en la reapertura del estadio de la Ciudad de México (Azteca), y ante Bélgica, el martes en Chicago, Aguirre encontró soluciones entre los 83 jugadores que ha llamado durante su proceso, que comenzó en agosto de 2024.

Con ese universo, el Vasco también confía en poder armar su nómina para el Mundial. Sin embargo, lamenta que las lesiones hayan afectado a jugadores con los que ganó una Liga de Naciones de la Concacaf y una Copa Oro.

"La mitad del equipo que ganó dos títulos, con los que lograste hacer una familia y un compromiso, no están (en la actual convocatoria), pero esto no es un pretexto, porque surgen otros mexicanos en el mismo puesto", apuntó Aguirre.

En una valoración parcial de sus jugadores lesionados, Aguirre confirmó que "hay tres descartados, no por mí, por tema médico. Los demás pueden llegar".

El Mundial 2026 se acerca, y Aguirre, como lo hace un médico, sigue la rehabilitación de sus futbolistas. "Estamos al pendiente de ellos. No los abandonamos".

- Totalmente descartados -

El defensa Jesús Orozco Chiquete, de Cruz Azul, fue operado en diciembre por una luxación expuesta en el tobillo derecho.

"Lamentablemente, no creo que llegue al Mundial", dijo Aguirre.

En marzo, la Copa de Campeones de la Concacaf fue el escenario funesto para dos jugadores que eran habituales en el Tri.

Ángel Malagón, portero del América, fue operado por una rotura del tendón de Aquiles izquierdo.

Marcel Ruiz, volante del Toluca, sufrió rotura de ligamento cruzado anterior y lesión de menisco medial en la rodilla derecha.

- Dados de alta -

Por otro lado, el Tri ya tiene a varios jugadores recuperados, que están en vías de recuperar ritmo.

El mediocampista Luis Chávez, con quien inició la racha de lesiones que requirieron cirugía al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en la Copa Oro 2025, volvió la semana pasada a la convocatoria del Dínamo de Moscú.

Tras someterse a una artroscopía en enero para limpiar la articulación de la rodilla izquierda, el extremo Alexis Vega ya recuperó la titularidad en el Toluca y Aguirre lo convocó para enfrentar a Portugal y Bélgica.

Santiago Giménez, quien también se realizó en diciembre una artroscopía, pero en el tobillo derecho, reapareció en la delantera del AC Milan el fin de semana.

"Estuve con Santi en Milán y pudo haber ya venido, pero preferí que no porque no me parece justo hacerlo venir para jugar cinco minutos", comentó Aguirre.

- En franca recuperación -

Gilberto Mora, volante del Tijuana y promesa del fútbol mexicano, tiene más de dos meses sin jugar por una pubalgia que le afecta a sus 17 años.

"Estuve con Mora y va muy bien. Tiene muy buenas sensaciones. Estamos en comunicación diaria con él para saber cómo entrenó, cuántos kilómetros hizo, qué comió", compartió Aguirre.

El capitán del Tri, Edson Álvarez, entró al quirófano en febrero para una cirugía en el tobillo derecho. El mediocampista del Fenerbahçe se rehabilita en la Ciudad de México y "volverá en abril, seguramente", dijo Aguirre confiado.

Luis Romo, medio de Guadalajara, viene saliendo de un desgarro en la pierna derecha que sufrió en febrero.

El lateral izquierdo del AZ Alkmaar neerlandés, Mateo Chávez, se recupera de una luxación en el hombro izquierdo sufrida en febrero.

Jesús Angulo, defensa de los Tigres, volvió a la selección para los juegos ante Portugal y Bélgica. "Anda arrastrando unos problemillas (en la rodilla izquierda), pero quiere estar", comentó El Vasco.

- Pronóstico reservado -

La pubalgia también afecta a César Huerta, extremo del Anderlecht, quien ha entrado dos veces al quirófano, en octubre y en marzo.

El lateral derecho Rodrigo Huescas se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla derecha en un partido de la Champions League con el Copenhague, en octubre. "Puede que llegue al Mundial, puede que no", dijo con serenidad.

"Mi mejor consejo para ellos es que piensen en su rehabilitación y no se pongan plazos", agregó el seleccionador mexicano.

Aguirre es claro con los lesionados y no se ha comprometido a esperar a nadie: "La selección no es un lugar para rehabilitar, es para jugar al 100 por ciento. El que no está al 100 por ciento y no esté jugando, no puede venir".