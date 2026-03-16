De vuelta a los estadios: Vélez mira los playoffs, derbi paulista por la punta en Brasil

Vélez Sarsfield puede dar un paso agigantado hacia la clasificación anticipada a los playoffs del Apertura argentino, las Chivas de Gabriel Milito se entusiasman con dar un golpe de Estado en México y Sao Paulo y Palmeiras se citan para luchar por la punta del Brasileirão.

A continuación las atracciones principales de esta semana en las cuatro ligas más importantes de América:

- Argentina: Vélez piensa en grande -

En un torneo acostumbrado a hablar en clave Boca Juniors y River Plate, el disruptivo Vélez puede dar un gran paso hacia la clasificación anticipada a octavos de final del Apertura.

El equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto lidera el Grupo A con 22 puntos a falta de seis jornadas para el final de la fase regular, con nueve unidades más que el primer club fuera de los ocho clasificados, San Lorenzo, y diez más que Lanús.

El Granate tiene sin embargo dos partidos menos y será el próximo rival de la V, el sábado en el estadio José Amalfitani, por la duodécima jornada, que arranca el viernes y termina el miércoles de la próxima semana.

"Los playoffs son otro campeonato nuevo (...) no nos podemos relajar", dijo el Mellizo tras derrotar 2-0 a Platense el sábado, un resultado que alargó su invicto a diez juegos.

Tampoco pueden bajar la guardia Boca y River, que tienen mucho camino por delante para garantizar su paso a la siguiente instancia.

El domingo, los azul y oro recibirán a Instituto de Córdoba y los millonarios visitarán a Estudiantes de Río Cuarto.

- Brasileirão: Juego de tronos -

A pesar de la inesperada salida del argentino Hernán Crespo la semana pasada, Sao Paulo lidera el campeonato más poderoso del continente con tres puntos de ventaja sobre uno de sus clásicos adversarios, Palmeiras.

Ahora comandado por Roger Machado, el coloso del Morumbi tiene una semana clave -de doble fecha- en la defensa del primer puesto: primero visitará al alicaído Atlético Mineiro el miércoles por la séptima jornada y luego recibirá al Verdão el sábado por la octava.

El Choque Rey, como se conoce el derbi entre tricolores y esmeraldas, puede empezar a marcar tendencia a favor de unos saopaulinos que, a diferencia de su rival, no cuentan con jugadores de cartel.

"Tengo un grupo, no un equipo. Cuando hay un cambio de entrenador, incluso cuando nos preocupamos por dosificar la carga de trabajo, todos quieren demostrar su valía", afirmó Machado el domingo, tras remontar 2-1 en casa de Bragantino.

Palmeiras pisará el Morumbi tres días después de chocar con Botafogo en Sao Paulo.

- México: Chivas, a retomar la punta -

Las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito tienen todo servido para recuperar el trono en el Clausura mexicano e, incluso, seguir de largo hacia un pase anticipado a cuartos.

Guadalajara, tercero, se pondrá al día en el calendario el miércoles cuando reciba al León, sumido en una crisis de resultados que provocó la renuncia el sábado de su técnico Ignacio Ambriz.

De vencer en el juego postergado de la novena jornada, las Chivas desplazarán al Cruz Azul de la primera casilla y pueden despegarse, además, si triunfan el sábado en su dura visita al Monterrey por la duodécima fecha.

Dos victorias esta semana serían muy valiosas pues, según los otros resultados de la duodécima jornada, que arranca el viernes y finaliza el domingo, podrían quedar virtualmente adentro de la ronda de los ocho mejores.

"Los jugadores están convencidos, tienen plena confianza", destacó Milito tras golear 3-0 al Santos el sábado.

- MLS: Duelo alemán de altura -

A la espera de que Lionel Messi cruce la barrera de los 900 goles, un hito que puede suceder el miércoles en la revancha de los octavos de la Concachampions, la MLS tendrá un duelo alemán en la parte alta de la Conferencia Oeste.

El Vancouver Whitecaps de Thomas Müller recibirá el sábado al San Jose Earthquakes de Timo Werner, un choque entre dos de los tres germanos más famosos en la liga norteamericana. El restante es Marco Reus, de Los Angeles Galaxy.

Con dos goles en cuatro partidos, Müller llegará recargado al juego del sábado en Vancouver después de que su equipo amargara el debut del colombiano James Rodríguez con Minnesota United.

Los canadienses se impusieron 6-0 el domingo y colonizaron la punta de su conferencia, que comparten con 12 puntos con Los Angeles FC del atacante surcoreano Son Heung-min.

Werner, por su parte, jugó su primer partido como titular en la caída 1-0 de su equipo (4°) el domingo ante Seattle Sounders. Todavía no anota pero lleva dos asistencias en tres juegos.