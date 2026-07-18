De Maradona a Messi, Bangladés sigue enamorado de la selección argentina

Desde azoteas y balcones adornados con banderas albicelestes a murales de Lionel Messi: los hinchas de fútbol de Bangladés han mostrado una vez más su pasión por la selección argentina a lo largo del Mundial y esperan impacientes la final del domingo ante España.

Este país asiático de 170 millones de habitantes nunca ha logrado clasificarse a un Mundial, pero vive el torneo con enorme pasión, adoptando de manera mayoritaria a la selección de Argentina como propia.

"Estaba muy tenso durante el Argentina-Egipto (en el que los africanos llegaron a ir 2-0 arriba, en octavos de final). Estaba sudando, casi gritando", cuenta a la AFP el mecánico Nurul Islam. "Pero ahora puedo decir, con confianza, que Argentina va a ganar", sonríe.

Es cierto que en el país también hay un sector importante que apoya más a Brasil, pero desde la eliminación del equipo de Carlo Ancelotti en octavos de final son los aficionados de Argentina los que se hacen notar y tiñen las calles de albiceleste.

¿Pero de dónde viene esta pasión por la selección argentina en un lejano país en principio tan diferente culturalmente? Todos los caminos suelen coincidir en un punto: el Mundial de México 1986.

Nurul Islam cuenta que su amor por Argentina es heredado porque su padre era un enorme fan de Maradona y que eso se ha ido transmitiendo ahora por tres generaciones.

"Mis dos hijos son también fans de Argentina. Se lo toman muy en serio y siempre insisten para tener las camisetas nuevas", cuenta.

- Fiebre por las camisetas -

El efecto Mundial se nota precisamente en el boom de ventas de las camisetas de la selección argentina en Bangladés.

Shamim Patwary, jefe de ventas de la Asociación de Comerciantes, Fabricantes e Importadores de Artículos Deportivos de Bangladés, ha percibido claramente ese incremento de la demanda.

"No hay ningún estudio de cuántos hinchas de Argentina hay, pero hemos vendido un número enorme de camisetas", cuenta Patwary a la AFP.

Bangladés es precisamente uno de los principales países fabricantes de camisetas y material deportivo del mundo.

En Galaxy Sports, una de las tiendas de deportes más grandes del país, las camisetas de Argentina suponen el 30% de las ventas totales.

"Algunos padres han comprado incluso camisetas para recién nacidos", explica Raihan Hossian.

"Hemos vendido casi todas las camisetas de Argentina que teníamos, sobre todo las ediciones especiales de algún jugador", cuenta.

Para muchos hinchas, el precio es secundario cuando se trata de vivir plenamente una pasión que solo se desata cada cuatro años con esta intensidad.

"El otro día, un conductor de mototaxi vino a nuestra tienda y compró una camiseta de Argentina, edición de jugador, que costaba 10 dólares estadounidenses. No sé si siquiera gana esa cantidad en un día", reconoce Hossian.

- Sentimiento de unidad -

En los barrios populares de Daca, los vendedores callejeros han cambiado su mercancía habitual por camisetas de fútbol con versiones más asequibles.

"Vi jugar a Maradona y desde entonces soy un aficionado leal de Argentina", cuenta uno de los vendedores, Al Mamum, de 55 años, mientras vende estas camisetas baratas.

Con el Mundial en Norteamérica, muchos de los partidos se han emitido por televisión en la madrugada de Bangladés, pero ni eso ha desanimado a los más futboleros.

"Me pongo la camiseta porque me hace sentir que pertenezco a ese equipo, aporta sentimiento de unidad", dice Zakia Musanna, una hincha de 37 años.

Para el domingo, piensa repetir el ritual con el que vio a Argentina ser campeona del mundo en Catar 2022: irá con su padre al mismo lugar que hace tres años y medio, para ver el partido por televisión.

"Nos trae recuerdos de aquel título, para poder poder celebrar otra victoria", se ilusiona.