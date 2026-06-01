Davide Ancelotti llega a Francia para entrenar al Lille tras su aventura brasileña

Tras poner fin a la aventura en Brasil, como adjunto en la Seleçao y entrenador de Botafogo, Davide Ancelotti aterriza en Francia para dirigir al Lille y labrarse una carrera fuera de la sombra de su padre Carlo.

El club de la Ligue 1 anunció este lunes la contratación del italiano por dos temporadas, sustituyendo a Bruno Genesio, que logró meter al LOSC en la próxima Liga de Campeones tras haber acabado tercero en el campeonato francés.

"Davide es un gran profesional, con todas las cualidades y competencias del entrenador moderno", declaró el presidente del Lille, Olivier Létang, en el comunicado difundido por la entidad.

A sus 36 años, Ancelotti dirigirá por primera vez en solitario a un equipo europeo, con un bagaje de apenas seis meses como DT principal en Botafogo hace un año.

La gran parte de su carrera en los banquillos la ha hecho como ayudante de su padre Carlo en el Bayern (2016-2017), Nápoles (2018-2019), Everton (2019-2021) y, sobre todo, Real Madrid (2021-2025).

Tras abandonar el club blanco, acompañó a su padre a Brasil cuando éste se hizo cargo de la Canarinha en 2025, a la que volvió a comienzos de marzo de este año tras la fallida experiencia en el Botafogo.

Bajo su dirección, el equipo de Rio de Janeiro terminó en el sexto puesto de la liga brasileña y consiguió una plaza en la fase de clasificación de la Copa Libertadores.