Daniil Medvedev eliminado en octavos de Roland Garros por el australiano Álex de Miñaur

El tenista ruso Daniil Medvedev, número 5 del mundo, cayó eliminado el lunes contra el australiano Álex de Miñaur (N.11) en octavos de final de Roland Garros por 4-6, 6-2, 6-1 y 6-3.

El ruso, que tenía una ampolla, necesitó cuidados médicos en el pie derecho a mitad del segundo set, y luego fue sometido por el australiano, que a sus 25 años logra acceder a cuartos de final del Grand Slam parisino por primera vez en su carrera.

"No creía en llegar hasta los cuartos de final aquí, porque estos últimos años no he jugado bien sobre tierra batida", comentó el australiano de 25 años, que hasta ahora nunca había superado la segunda ronda.

Medvedev, cuyo mejor resultado en Roland Garros sigue siendo los cuartos de final de 2021, empezó mejor el partido, imponiendo el ritmo de los intercambios y haciendo correr a su rival, anotándose el primer set.

En la segunda manga, durante el cambio de lado con 3-2, el ruso llamó al médico para tratarse una ampolla en el pie derecho. Este momento cambió el partido, pues perdió los siete juegos siguientes.

Medvedev comenzó a multiplicar los errores y dejó en bandeja el tercer set, mientras que De Miñaur tomó las riendas para aprovechar la ventaja hasta el final, pese a una ligera reacción del ruso en el último set.

Esta es tan sólo la tercera victoria del australiano en sus nueve enfrentamientos contra el ruso.