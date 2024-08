Daniel Pintado devuelve a Ecuador al olimpo de la marcha

Ecuador se coronó de nuevo en la marcha, como en los tiempos de Jefferson Pérez: Daniel Pintado consiguió el oro olímpico este jueves en los 20 kilómetros en París-2024, superando al brasileño Caio Bonfim (plata) y al español Álvaro Martín (bronce).

Pintado se mantuvo en el grupo de cabeza en todo momento y asestó su ataque definitivo en las dos últimas vueltas para ganar con un tiempo de 1h18:55. Bonfim (1h19:09) se impuso por apenas dos segundos a Martín (1h19:11) en la pugna por el segundo lugar.

"No asimilo aún lo que he conseguido. En el último kilómetro tenía nervios y miedo a que me alcanzaran. Ya cuando vi la cinta de la meta, donde ponía París, ahí ya me di cuenta de que iba a ser campeón olímpico", explicó Pintado tras su victoria.

Los tres medallistas formaron siempre parte del grupo de cabeza de la prueba, que a falta de tres kilómetros empezó ya a quedar muy conformado con cuatro integrantes.

El italiano Massimo Stano se fue quedando ligeramente rezagado en la parte final y dejó a sus tres compañeros de escapada en solitario para disputarse un podio 100% iberoamericano.

- Sexta medalla histórica -

Para Ecuador este oro es su primera medalla en la cita parisina y el sexto metal olímpico de su historia.

Pero sobre todo devuelve al país a la cima de la marcha, una disciplina donde había conseguido las dos primeras medallas olímpicas de su historia, con Jefferson Pérez, oro de los 20 kilómetros en Atlanta-1996 y plata en Pekín-2008.

Pintado, de 29 años, consigue así el mayor éxito de su carrera, un año después de haberse proclamado subcampeón mundial en 2023 en los 35 kilómetros marcha.

Caio Bonfim (33 años) también obtuvo el mayor éxito de su carrera, después de haber logrado en el pasado dos bronces mundiales (2017, 2023).

España, que llegaba con altas expectativas a la prueba masculina, se quedó con la medalla de bronce para Álvaro Martín, doble campeón mundial (20 y 35 km) el año pasado en Budapest.

El atleta extremeño de 30 años, que en el pasado fue además dos veces campeón europeo (2018, 2022), ha tenido que esperar cuatro Juegos Olímpicos para subirse por fin al podio en la competición, después de haberse quedado con un amargo cuarto puesto en los 20 kilómetros hace tres años en los Juegos de Tokio.

Desde la plata de Paquillo Fernández en los 20 kilómetros de Atenas-2004 no había un marchador español en el podio de una prueba de marcha en los Juegos Olímpicos.

- Sin fortuna en la prueba femenina -

Las dos medallas de la carrera masculina fueron las alegrías del día para la nutrida representación latinoamericana en esta prueba, ya que en la femenina el oro fue para la china Jiayu Yang (1h25:54), seguida de la española María Pérez (1h26:19) y de la australiana Jemima Montag (1h26:25).

Como Álvaro Pérez, María Pérez fue doble campeona mundial el año paado en Budapest.

Su plata es la decimoctava medalla del atletismo español en unos Juegos Olímpicos y la séptima de la marcha.

La colombiana Sandra Lorena Arenas, plata olímpica hace tres años en Tokio-2020, fue cuarta. Pudo consolarse al menos con un nuevo récord nacional (1h27:03).

El quinto lugar, como en la anterior cita olímpica, fue para la mexicana Alegna González (1h27:14), mientras que la ecuatoriana Glenda Morejón fue séptima (1h27:37).

Los marchistas tendrán una segunda y última oportunidad en estos Juegos Olímpicos con el relevo mixto, gran novedad del atletismo en esta edición, que está programado para el miércoles 7 de agosto.