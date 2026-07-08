Cupo mundialista a la vista

“Será complicado”. Así se expresó el presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), Abdiel Blanco, ante la posibilidad de que la Selección Nacional Mayor masculina de baloncesto de Panamá logre el boleto a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA [Federación Internacional de Baloncesto], en Doha, Catar, en 2027.

Y es que el conjunto panameño avanzó de tercero en el Grupo D, a la Segunda Ronda de los Clasificatorios de las Américas al torneo mundial, tras disputar el último partido del Ventana 3 de la Primera Ronda del mencionado clasificatorio.

En ese duelo, Panamá cayó 96 a 71 contra Argentina, el pasado domingo 5 de julio, en la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá. “Evidentemente la posibilidad de clasificación es el mejor cuarto. Será complicado por la calidad de rivales”, recalcó Blanco.

Sobre el trabajo el coach boricua Nelson Colón, el dirigente afirmó que “pase lo que pase, contamos con él para los próximos procesos, tanto al Americup como al siguiente mundial”.

Blanco reiteró que “se va a intentar [buscar la clasificación mundialista], pero esto es también aprovechar el proceso, sobre todo darle minutos de calidad a estos jóvenes que son el relevo generacional de la selección”.

En la Primera Ronda, los canaleros, que acabaron con marca de 2 victorias y 4 derrotas, fueron superados en la tabla por Uruguay y Argentina, ambas con marca de 5-1, y solo pudo vencer dos veces a Cuba (0-6), que quedó eliminada.

En esta ronda, los quintetos ‘arrastran’ los resultados de la primera etapa, y enfrentarán a los rivales que no enfrentaron, con el mismo formato de un partido como local y uno como visitante.

Las 12 selecciones clasificadas de la primera fase se dividirán en dos grupos de seis países: en el ‘grupo E’ estarán los países clasificados del grupo A y del grupo C; y en el ‘grupo F’ estarán los clasificados del grupo B y del grupo D. América tendrá siete cupos disponibles al mundial: los tres mejores equipos de cada grupo -E y F- y el mejor cuarto lugar.

En esta nueva fase, Panamá jugará en el Grupo F. Su primer partido será de local, el jueves 27 de agosto ante Canadá (primer clasificado del Grupo B); y el lunes 31 de agosto visitará a Bahamas (segundo clasificado del Grupo B). Para el 26 de noviembre, su rival será Puerto Rico (tercer clasificado del B).

Luego, el 29 de noviembre vuelve a chocar con Bahamas. Después, “La Roja sin mangas” se medirá a Canadá, el 26 de febrero de 2027, y cierra el 1 de marzo de 2027 ante Puerto Rico. La FEPABA anunció a estos rivales, aunque recalcó que falta por confirmar los horarios y las sedes de los partidos.