Cuatro cosas que dejó el Gran Premio de Canadá de F1

Kimi Antonelli quizá contó con algo de fortuna, pero su inédita cuarta victoria consecutiva en la Fórmula 1, tras un exigente cuerpo a cuerpo con su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, confirmó no solo su precoz talento, sino también su fortaleza mental.

Al imponerse el domingo en el Gran Premio de Canadá, el italiano de 19 años está batiendo récords cada vez que corre y abrió una ventaja de 43 puntos en la lucha por el título de pilotos, por delante del favorito de la pretemporada, Russell.

Luego fue alzado a hombros por su predecesor en las Flechas de Plata, Lewis Hamilton, para una memorable foto en el podio.

La AFP repasa cuatro cosas que dejó la apasionante carrera en Montreal:

- Antonelli sacude a Russell -

Si Russell pensó que las cosas habían ido mal en Miami, donde sufrió para acabar cuarto, la prueba canadiense fue aún peor, tuvo que abandonar mediada la prueba: un doloroso golpe de realidad que confirmó el talento de su compañero, su ritmo puro y su feroz voluntad de ganar.

Como ya sabe, el chico italiano no le va a regalar nada y quejarse de la mala suerte —con parte de razón— no le va a ayudar.

Con 28 años, se supone que este debería ser el momento de Russell, después de una larga, brillante y respetuosa etapa de aprendizaje, pero a Antonelli no le importa.

Los comentarios del británico antes de la carrera, diciendo que no había necesidad de entrar en pánico, sonaron vacíos luego de su abandono en la vuelta 30 por un fallo de potencia, tras el cual prácticamente enarboló la bandera blanca.

"Ahora mismo, es suyo para perderlo", dijo Russell. "Está tan lejos en puntos que parece que los dioses no quieren que yo esté en esta pelea".

A Russell le convendría recordar lo que pasó el año pasado, cuando su compatriota Lando Norris se vio eclipsado por su compañero en McLaren, Oscar Piastri, que ganó cuatro de las seis primeras carreras. Norris contraatacó luego y ganó el título.

También debe tener presente que aún quedan 17 carreras, empezando por Mónaco a principios de junio.

- Hamilton, a la "vieja escuela" -

Mientras la juventud florecía en Mercedes, la experiencia y la longevidad dieron sus frutos en Ferrari, donde el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton firmó su mejor carrera y su mejor resultado desde que se unió a la Scuderia en 2025.

El británico, de 41 años, se las ingenió para lograr un deslumbrante segundo puesto. Toda una bofetada para los sectores que lo daban por acabado tras sus problemas de adaptación la campaña pasada.

Su exhibición incluyó un audaz adelantamiento a su antiguo rival y cuatro veces campeón, el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, en las vueltas finales.

Y lo hizo sin utilizar el simulador de Ferrari antes de la carrera porque, según dijo, prefería confiar en sí mismo y en sus corazonadas a la hora de poner a punto su coche.

Esa decisión le valió su segundo podio con la formación roja escarlata este año, después de China, donde también dejó de lado el simulador.

Firmó además su podio número 204 en 385 carreras —incluido el récord de 105 victorias— y tuvo un impulso a su moral y a sus expectativas.

"Antes, salvo probablemente en 2008, no utilizaba el 'sim'", dijo. "No es una necesidad. Es una herramienta que puede ser poderosa, pero yo soy de la vieja escuela y probablemente estoy mejor sin ella".

- Colapinto en racha -

El baño de masas que se dio en Buenos Aires a finales de abril, donde reunió a medio millón de personas en un show automovilístico callejero, pareció llenar de vitalidad a Franco Colapinto.

El argentino sumó por segunda carrera consecutiva al acabar en la sexta posición, su mejor resultado en la Gran Carpa y dos lugares por delante de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

El carismático corredor de 22 años había sumado por primera vez en 2026 en Miami (7°), a comienzos de mayo.

"Al principio empujé mucho... muchas vueltas, un poco solitaria (la competición), pero igualmente nos llevamos los puntos. Doble punto para el equipo, sextos y octavos, y eso es muy bueno, estoy muy feliz", dijo Colapinto.

- Red Bull levanta -

Al igual que Hamilton, Verstappen dio a su equipo una firme retroalimentación personal el sábado sobre las deficiencias de su coche. La respuesta fue darle un monoplaza que el domingo le proporcionó su primer podio del año, con un tercer puesto.

El jefe de Red Bull, Laurent Mekies, afirmó que la reunión informativa del sábado fue "dolorosa", pero que le había dado al equipo datos importantes sobre lo que no funcionaba en su coche.

Y con el francés Isack Hadjar, que terminó quinto y mostró un verdadero potencial, parecen haber recortado distancias.