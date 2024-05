"Creo que estaré en Roland Garros", asegura Nadal a dos semanas el torneo parisino

Rafael Nadal no ha tomado aún la decisión definitiva, pero cree que dentro de dos semanas estará en Roland Garros, "el torneo más importante" de su carrera, indicó este sábado en Roma tras perder claramente contra el polaco Hubert Hurkacz por 6-1 y 6-3.

"Existen dos opciones: una es de decir 'no juego lo bastante bien, no estoy preparado" y entonces la decisión es de no jugar Roland Garros", indicó el 14 veces ganador en la tierra batida parisina en la conferencia de prensa posterior a su derrota en segunda ronda del Masters 1000 de Roma.

"La otra es aceptar dónde estoy ahora y trabajar para estar preparado para dentro de dos semanas", cuando comience Roland Garros (26 de mayo al 11 de junio).

"La decisión, como podéis imaginar, no la tengo clara en mi mente a día de hoy. Si tengo que decir lo que pienso ahora, creo que estaré en Roland Garros para dar lo mejor de mí mismo", añadió el exnúmero 1 mundial, actualmente en el puesto 305 de la clasificación ATP tras estas casi dos años sin apenas competir por las lesiones.

"Físicamente tengo problemas, pero no lo suficiente serios para decir que no jugaré el torneo más importante de mi carrera. Vamos a ver qué pasa, como me encuentro mañana, dentro de una semana... Trataré de estar allí", insistió.

A punto de cumplir 38 años, Nadal regresó el mes pasado al circuito tras una enésima pausa de más de tres meses debido a una lesión abdominal.

Cayó en segunda ronda en el torneo de Barcelona y alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, antes de su derrota este sábado en Roma.

Sobre su partido frente a Hurkacz, Nadal analizó: "Empecé bien, los dos primeros juegos duraron 30 minutos, tuve dos bolas de 'break', pero después no llegaba a crearle problemas, a llevarlo lejos de la línea de fondo, pero para mí el resultado del primer set no refleja lo que ha pasado en la pista".

"En el segundo set, ha sido más complicado. Él ha sacado muy bien y fuerte y yo no he creado ocasiones de entrar en el partido o de llevarle al error", concluyó.