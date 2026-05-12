Cosplayers se tomaron el hipódromo

El Hipódromo Presidente Remón vivió el pasado sábado 9 de mayo el evento “Uma Uma Dash!!”, una serie de actividades que tuvo como plato principal varias carreras en pista de personas disfrazadas (cosplay) de personajes de Umamusume: Pretty Derby, una franquicia japonesa de anime centrada en caballos de carreras antropomórficos conocidos como Umamusume, que compiten en hipódromos.

El evento tenía el aval de la gerencia del recinto hípico, destacando que ya se ha realizado con éxito en otros países y fue una oportunidad para atraer otro tipo de público. Según los organizadores, el objetivo del evento fue “realzar la cultura de la hípica panameña y mezclarla de manera sana y creativa con la cultura geek”.

Más de 2,300 asistentes fueron al hipódromo específicamente al evento, señalan los organizadores. Hubo un total de cinco carreras de personas, siendo dividas en dos categorías: Abierta: tres (3) carreras, 48 corredores, y Umamusume: dos (2) carreras, 32 corredores.

En ese sentido, Bartolomé Mafla-Herrera, presidente de la Sociedad de Criadores de Caballos de Carrera (SOCRICA), consideró que este tipo de actividades deben servir para mercadear más al hipódromo, para “buscar la forma de tener más apostadores e inversionistas que compren caballos, porque se necesitan, no hay suficientes caballos”.