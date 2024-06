“Correr me relaja”

Melis Ayhan Ríos (MAR) quiere más en el atletismo. La joven conversó con Metro Libre (ML) sobre sus planes en el deporte, que aparte de buscar fortalecer su carrera, pasan por mantener la excelencia académica y llegar a ser una profesional que aporte al país.

“Voy a estudiar Ingeniería civil en Estados Unidos (EEUU), empezando en agosto de 2024. Espero entrenar con el grupo de atletismo de Purdue University (Indiana) que, al ser de Division 1 de la NCAA, es de un nivel muy competitivo. Esto quiere decir que mis entrenamientos serán de mayor rendimiento para llegar a ese nivel de competitividad de los EEUU”.

ML: ¿Cómo fueron sus inicios en el atletismo? MAR: “Mi primera incursión fue en 4to grado cuando una profesora de Educación física me vio correr en el fútbol y me invitó a participar de una competencia escolar, allí gané mis primeras medallas en los 100 metros planos, salto largo y relevos. Me gustaba más el fútbol, así que entrenaba atletismo solo una vez a la semana. Sin embargo, durante la pandemia [Covid-19] era más fácil entrenar atletismo en lugares abiertos. En septiembre de 2021 empecé a entrenar en las mañanas, sin dejar el fútbol y la danza. Por cuatro meses tuve un horario muy intenso en todas mis actividades, además de la escuela, y tuve que elegir. Me decidí por el atletismo”.

ML: ¿Crees que cedes algo al optar por el deporte? MAR: “Sí, hay salidas con amigas, fiestas y eventos a las que debo faltar por entrenamientos o competencias, pero nunca lo veo como algo negativo. Entrenar y correr es algo que me trae paz mental y me hace sentir bien. Por esto, siento que los sacrificios que hago por el deporte valen la pena”.

ML: ¿Qué planes deportivos tienes? MAR: “Seguir entrenando y bajar mis de 12 segundos en los 100 metros planos y de 25s en los 200m. Además, lograr ingresar al equipo de atletismo de la universidad a la que asista en los EEUU para continuar mi crecimiento. Y más adelante, ganar en competencias del ciclo olímpico y clasificar a las olimpiadas”.

ML: ¿Cómo te ves en unos años? MAR: “Con un diploma de ingeniería, con marcas personales cerca de o al nivel olímpico. No me imagino como entrenadora de atletismo, pero si con un cargo de liderazgo para apoyar al crecimiento del deporte en nuestro país”.