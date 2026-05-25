Controla el tablero

La ajedrecista panameña Ashley Castillo sumó en abril pasado dos nuevas medallas a su ya envidiable palmarés. Preseas de oro en Rapid y de plata en Blitz durante su participación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El ajedrez fue deporte invitado a esa justa. “Fue muy bonito poder darle medallas a mi país en suelo patrio”, indicó la joven de 16 años, añadiendo que ser medallista suramericana junior “significa muchísimo para mí, porque representa el esfuerzo, la disciplina y todos los años de trabajo que hay detrás. También es un orgullo poder representar a Panamá y dejar el nombre del país en alto en una competencia internacional”.

Castillo considera que en los últimos meses ha cosechado “grandes triunfos”, como “convertirme en campeona nacional por tercer año consecutivo, lograr el título de Maestro Internacional [avalado por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE), durante el vigésimo Festival de la Juventud Centroamericano y del Caribe], siendo una de las más jóvenes y de las pocas en toda América en conseguirlo, y también obtener esas dos medallas en los Juegos Suramericanos de la Juventud...”. Actualmente pertenece al Club El Alfil, de Bocas del Toro.