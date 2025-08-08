Concacaf sorteará el 20 de agosto la clasificatoria W 2025-26 rumbo al campeonato

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció que el próximo 20 de agosto se celebrará el sorteo oficial de la Clasificatoria W 2025-26, torneo que definirá a las seis selecciones que se unirán a Estados Unidos y Canadá en el Campeonato W 2026.

En la competencia participarán 30 selecciones nacionales femeninas, distribuidas en seis grupos de cinco equipos cada uno. Las naciones mejor posicionadas en el ranking ocuparán los puestos de cabezas de serie, mientras que las demás serán asignadas por sorteo. Cada conjunto disputará cuatro partidos: dos como local y dos como visitante en las Fechas FIFA de noviembre 2025, febrero y abril 2026.

Conforme al reporte de la Federación Panameña de Fútbol (FPF) seis selecciones que ganen sus respectivos grupos obtendrán el pase al Campeonato W 2026, que además de coronar a la campeona de la región, servirá como clasificatorio para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En el Campeonato W 2026, los cuatro semifinalistas asegurarán su boleto directo al Mundial, mientras que los equipos que caigan en cuartos de final disputarán un Play-In para buscar cupos en el repechaje intercontinental. Las dos selecciones finalistas obtendrán plaza para los Juegos Olímpicos, aunque si Estados Unidos alcanza la final, el cupo se otorgará al ganador del partido por el tercer lugar.

El sorteo podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de Concacaf.