Con sabor a clásico, Mineiro y Boca disputarán la final de la Copa Sudamericana

El Atlético Mineiro pasó un susto al firmar un 3-2 global ante el sorpredente Montevideo City Torque y jugará la final de la Copa Sudamericana ante Boca Juniors, en una definición con sabor a clásico entre Argentina y Brasil que se jugará con dientes apretados en Barranquilla.

Los brasileños pasaron este miércoles la prueba con lo justo al caer por 2-0 ante un equipo ciudadano que estuvo a punto de concretar la hazaña de remontar el 3-0 de la ida en Belo Horizonte.

El equipo charrúa del City Group se despidió con honores de la mejor participación internacional de su historia.

Mineiro, que terminó sufriéndolo hasta el último minuto, ahora tendrá la oportunidad de vengar la derrota que sufrió en la misma instancia hace un año ante Lanús.

"No se dio por poco ante un rival con un presupuesto treinta veces mayor", dijo el entrenador de Torque, Marcelo Méndez, tras quedar fuera de la final.

La batalla final, que se disputará en un mes en Barranquilla, será un duelo de alto voltaje que enfrentará a técnicos argentinos.

Mineiro, bajo la batuta de Eduardo Domínguez, intentará romper el maleficio que comenzó con su caída en la final de la Libertadores en 2024 ante Botafogo y siguió el año pasado en su caída ante Lanús.

Enfrente, el Boca de Rodolfo Arruabarrena buscará dejar atrás casi dos décadas de sequía en el plano internacional.

- Mineiro pasó con lo justo -

El mismo estadio Centenario que a fines de noviembre recibirá la final de la Copa Libertadores fue terreno de un duelo con final de infarto, Kevin Silva (89') y Gary Kagelmacher (90+4) marcaron los agónicos goles de un rebelde equipo charrúa dirigido por Gustavo Méndez.

Mineiro transitó con piloto automático y tuvo la solvencia necesaria para frenar el buen fútbol y entusiasmo ofensivo del integrante charrúa del City Group, el conglomerado transnacional con capitales de Emiratos Árabes que tiene en el Manchester City a su equipo emblema.

Pero la expulsión de Alan Franco al 76' condicionó a la visita en el final.

Silva aprovechó uno de los pocos errores defensivos de la defensa liderada por un notable Gabriel Delfim y con un puntazo en el área chica abrió el marcador.

En su mejor actuación internacional, Torque volvió a creer en un milagro y atropelló a su rival. Un tiro de esquina propició un cabezazo a distancia de Kagelmacher que se convirtió en el 2-0.

Los hombres de Méndez querían más, pero el final del partido decretó la eliminación del equipo revelación del torneo.

- Boca, un gigante urgido de títulos -

El martes, Boca Juniors sacó su chapa de supercampeón en el Maracaná para dar vuelta su serie contra Vasco Da Gama. Ganador de seis Libertadores y dos Sudamericanas, el equipo argentino busca volver a la gloria internacional tras una larga sequía que comenzó después de ganar la Recopa Sudamericana hace 18 años.

De ganar la final a Mineiro, Boca será el primer tricampeón de una Copa Sudamericana que conquistó de manera consecutiva en 2004 y 2005.

En Maracaná, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena contó con un regreso digno de guión de cine de su capitán, Leandro Paredes, para dar vuelta la derrota por 1-0 que Vasco le había propinado en la ida en La Bombonera.

Paredes se recuperó en tiempo récord de un desgarro y fue decisivo al anotar el gol de la clasificación. Campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, Paredes entró al minuto 57 y marcó en el 88 el gol que evitó los penales.

"Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy sintiendo", dijo el mediocampista xeineze, tras ser el héroe de la clasificación

En un mes, Boca buscará el 'Tri' y el Mineiro su primer corona en la Sudamericana y la vuelta a la gloria continental tras conquistar la Libertadores en 2013.