$!Con paso arrollador

Tras una descafeinada fase de grupos, la Copa Oro 2025 de Concacaf llega a sus cuartos de final. Los ocho mejores del torneo, que reunió en Estados Unidos a 16 selecciones de América del Norte, del Centro, Caribe y como invitado Arabia Saudí, chocarán este fin de semana por los cuatro cupos a semifinales.

Panamá terminó como el equipo más goleador de esta ronda, con 10 tantos a favor y 3 en contra. Aunque el onceno de Canadá fue el menos goleado, empatado con EEUU, registró mejor diferencia de goles que los panameños: 9 a favor y 1 en contra. Sin embargo, EEUU y Panamá fueron los únicos que lograron su cupo a cuartos con puntaje perfecto (9 unidades), al ganar sus tres partidos en esta etapa.

El cuadro canalero, subcampeón de la anterior Copa Oro en 2023, enfrentará a Honduras el sábado 28 de junio, en el State Farm Stadium, Glendale, Arizona, a las 6:15 p.m. (hora en Panamá).

Ese día, México juega con Arabia Saudí, en el mismo estadio, pero a las 9:15 p.m. Los ganadores de estas llaves se medirán en semifinales, el 2 de julio. La escuadra que dirige Thomas Christiansen ha presentado un fútbol vistoso con una faceta goleadora capaz de dominar a sus contrarios.

En el torneo, venció 5-2 a Guadalupe, luego, con un 1-0, le bastó para superar a Guatemala, y cerró la fase con un aplastante 4-1 sobre Jamaica con “Hat Trick” de Ismael Díaz y otro tanto de Tomás Rodríguez. Díaz es el goleador del equipo y del certamen, con cinco dianas. Rodríguez suma tres, al igual que otros 4 jugadores de otras selecciones.

En tanto, Honduras perdió su primer duelo de grupos 6-0 ante Canadá, pero se sacó con triunfo sobre El Salvador 2-0 y 2-1, sobre Curazao. El domingo 29, en el US Bank Stadium, Minneapolis, Minesota, será el turno en cuartos para Canadá vs Guatemala (3:00 p.m.) y EEUU vs Costa Rica (6:00 p.m.). Los vencedores chocarán en semis, también el 2 de julio.