Con oportunidad de avanzar

La segunda ventana de la primera ronda de los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 concluyó esta semana y ya van cuatro de seis partidos para conocer a más equipos que avanzan a la siguiente fase de la eliminatoria.

En esta ventana, Uruguay y Argentina aseguraron su pase, al dejar su marca en 4-0 y 3-1, respectivamente, en el Grupo D, donde Panamá (1-3) y Cuba (0-4), tendrán que luchar por el tercer cupo, durante la Ventana 3, que se disputará en la primera semana del mes de julio.

La ‘Roja sin mangas’ estrenó a nuevo entrenador, el boricua Nelson Colón, al vencer 84-81 a Cuba, en casa, el 27 de febrero, pero luego cayó en calidad de visitante ante Argentina, 101-75, el lunes 2 de marzo.

“Proceso de seguir creciendo y construir, gracias @FePaBa [Federación Panameña de Baloncesto] por todo. Nos veremos pronto. Tiempo de regresar a la tierrita, chip season. Seguimos, Dios primero”, escribió Colón en redes sociales.

Para la tercera ventana, serán dos encuentros para cerrar esta etapa: Panamá recibirá a Cuba, el jueves 2 de julio, y el domingo 5 lo hará ante Argentina, ambos partidos tendrán como sede la Arena Roberto Durán, en Ciudad de Panamá. Esta Primera Ronda los equipos se dividen en cuatro grupos de cuatro.