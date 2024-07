Con o sin Messi, Argentina da la largada a los cuartos de final de la Copa América

Con el interrogante de si el astro Lionel Messi podrá jugar, Argentina tiene una cita vital este jueves en su propósito de defender el título de la Copa América: vencer a Ecuador en la largada de los cuartos de final.

Se ha hablado poco de fútbol, y mucho de medicina e incapacidades físicas, en la antesala del primer choque por un lugar en las semifinales del torneo de selecciones más antiguo del mundo. La relevancia del '10', de 37 años, lo amerita.

Messi sufrió una contractura en el aductor derecho en la victoria 1-0 contra Chile, en la segunda jornada de la fase de grupos. A pesar de la incomodidad física, el ocho veces ganador del Balón de Oro disputó los 90 minutos.

Pero a partir de entonces no volvió a tener acción y vio desde el banquillo a la Albiceleste clasificarse a cuartos con puntaje perfecto. ¿Estará listo para el choque por el boleto a semis? ¿Forzarlo puede agravar la lesión y marginarlo del resto del torneo, en caso de clasificación argentina?

"Vamos a esperar", dijo este miércoles el DT de Argentina, Lionel Scaloni. "Ayer (martes) tuvimos buenas sensaciones y hoy esperemos tomarnos este día para definir el equipo".

- La vida sigue -

Aunque ya se ha visto al capitán participando de los entrenamientos en el campo del Houston Dynamo de la MLS, en el seno de los campeones del mundo se apela a la calma.

Bien o mal, con o sin su máxima figura, deberán hacerle frente a Ecuador si quieren sumar su segundo título consecutivo de la Copa América y el 16 en su palmarés, un número que los convertiría en el equipo más laureado del certamen.

"Altera que no juegue Leo, esa es la realidad para todo el mundo, no solo a mí. Intentaremos que esté y, si no está, buscar lo mejor para el equipo", afirmó Scaloni.

Las apuestas consideran holgados favoritos a los albicelestes, que en otras ocasiones ya han lidiado con éxito la ausencia del '10'. A la solidez habitual de Emiliano Martínez y Cristian Romero, esta vez se suma la racha anotadora de Lautaro Martínez, goleador de la Copa con cuatro goles en tres juegos.

"Llevan mucho tiempo con el mismo técnico, han conseguido crear un grupo y un estilo de juego muy definido, con ligeros matices en función de quién está y quién no está", dijo este miércoles el DT de Ecuador, Félix Sánchez.

Y el viento también parece soplar a favor de Argentina: la tricolor, que nunca le ha ganado en la Copa América, pasó a cuartos recién en la última jornada de la primera fase gracias a un sufrido empate sin goles con México.

- Soga al cuello -

Con la soga al cuello, debido al fútbol irregular de su equipo, Félix Sánchez ha tenido problemas para hacer rendir a un plantel conformado por jugadores de prestigio: Enner Valencia, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y ahora Kendry Páez, la perla de 17 años.

"Conocemos muy bien a Ecuador. Es un equipo que ha crecido mucho en el último tiempo, que tienen grandes jugadores. Estamos seguros de que va a ser un partido muy complicado", afirmó el volante Alexis Mac Allister.

Venezuela y Canadá estarán muy pendientes de lo que ocurra en el NRG Stadium de Houston, Texas, donde se espera que la fiel hinchada argentina cope los 72.000 asientos.

El vencedor de la serie entre albicelestes y tricolores (01H00 GMT del viernes) chocará en semifinales con el ganador entre venezolanos y canadienses, que se baten el viernes en Arlington, Texas.

El sábado se medirán, en el otro lado del cuadro, Colombia-Panamá y Uruguay-Brasil.

"Aquí no hay un mañana, tenemos que dar lo mejor que tenemos para ganar", dijo el capitán ecuatoriano, Enner Valencia. "Es el partido más importante de mi carrera".