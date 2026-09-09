Con jonrón de Michael Worthington en la décima entrada, Panamá Oeste se corona campeón del Nacional U23

Michael Worthington quebró un empate 9-9 en la parte alta del décimo episodio con un cuadrangular por el jardín derecho, generando de tres carreras que sellaron la victoria de Panamá Oeste 12-9 sobre Panamá Occidente en el quinto y decisivo juego de la final del III Campeonato Nacional de Béisbol U23, disputado en el estadio Mariano Rivera.

Worthington castigó un envío del lanzador derecho Alain Pérez con dos corredores en base para darle la ventaja definitiva a los Vaqueros. “Me había tirado un slider y me había sacado de paso con ese lanzamiento. Lo estaba esperando, lo conecté con mucha fuerza y fue un momento de enorme alegría”, expresó el patrullero tras el batazo que desató la celebración de su equipo.

La ofensiva de Oeste fabricó cinco carreras en el primer episodio, tres en el segundo, una en el cuarto y cerró con el racimo decisivo de tres anotaciones en el extrainning. En total, los campeones conectaron 11 imparables y cometieron tres errores. Destacaron con el madero Alfredo Alderete (de 5-1), Yeremy Sánchez (de 7-3, con cuadrangular y tres remolcadas), Arod McKenzie (de 4-4, con dos boletos) y Juan David Caballero (de 4-1).

Por su parte, Occidente respondió con 13 imparables y dos pifias a la defensa. Fabricó tres anotaciones en el cierre del primer acto, dos en el segundo, dos en el cuarto y forzó las entradas extras con dos carreras más en la novena entrada. Jael Escobar (de 6-4), Jorge Rodríguez (de 5-4) y Amador Rojas (de 5-3, con tres impulsadas) lideraron el ataque occidental.

El triunfo desde el servicio se lo acreditó el relevista Edgar Samaniego, quien trabajó cuatro entradas completas permitiendo cuatro hits y dos carreras sucias, con un boleto concedido y tres ponches recetados. La derrota recayó en los hombros de Alain Pérez.

Con esta victoria en el juego decisivo, Panamá Oeste se proclamó campeón del III Nacional U23 en una serie final de alto impacto que se definió con dramatismo hasta el último out.