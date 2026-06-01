“Con el Judo, sabía que quería ser una campeona”

Julieta Victoria Escobar alcanzó un digno quinto lugar en la categoría -52 Kg femenino de la disciplina de Judo en los pasados IV Juegos Suramericanos de la Juventud, celebrados en abril pasado en Panamá. “Fue una experiencia muy bonita. A veces no se logran los objetivos, pero eso no significa que eres una mala deportista, es mejor, porque te ayuda a sacar lo mejor de ti y para las siguientes competencias, dar mucho más y sacar los resultados”, dijo la joven, que salió de ese evento más motivada y deseosa de continuar en la senda del Judo.

“Mi meta a corto plazo era clasificar a los Juegos Olímpicos Juventud [Dakar, Senegal, del 31 de octubre al 13 de noviembre] y ya lo conseguí; a mediano plazo, quiero destacarme en todas las competencias que tenga de la ruta y así lograr colgarme una medalla mundial y clasificar para los Juegos Olímpicos, en un futuro”, señaló la judoca.

“En lo personal, mi meta es graduarme del colegio, y levantar mis emprendimientos para que sean exitosos”, agregó. De igual manera, aseguró que “después de haber hecho varios deportes junto con el Judo, me di cuenta de que el hacer Judo me daba la confianza, fortaleza de mente, la fortaleza de cuerpo también, perder el miedo a enfrentarme a otras niñas, porque el Judo me ha hecho una persona muy fuerte, de cuerpo y mente”.