"Como organizar 78 Super Bowls": el enorme reto de EEUU para blindar el Mundial

Anfitrión de casi 40 selecciones y 80 partidos, además de albergar una decena de Fan Fest para miles de aficionados, Estados Unidos está desplegando medidas de seguridad "sin precedentes" como coorganizador del Mundial 2026, que comenzó este jueves en la Ciudad de México.

De costa a costa, el país acogerá en once ciudades 78 de los 104 partidos de la Copa del Mundo, un reto que se parece a "un rompecabezas increíble", reconoce Andrew Giuliani, jefe del equipo de la Casa Blanca encargado de la organización del torneo.

"Si pienso en todo lo que las fuerzas del orden tendrán que gestionar durante estos cuarenta días (...) esto no tiene precedentes", dijo el funcionario en una entrevista con ESPN, y recordó que el último gran evento deportivo internacional organizado por Estados Unidos fueron los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, en Salt Lake City.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró el jueves, previo al inicio del torneo organizado conjuntamente con México y Canadá, que "los partidos serán muy seguros".

"Serán lo más seguro posible. Pero no podemos controlar a un lobo solitario", matizó en Fox News el funcionario de la administración del presidente Donald Trump.

- Mil millones en seguridad -

Mullin se refirió específicamente a la zona previa a la entrada del perímetro de seguridad: "nos preocupa mucho", dijo, y anticipó que está aumentando la presencia policial allí.

Según el secretario, la Copa del Mundo será como tener "78 Super Bowls en 38 días", por lo que Washington ha destinado más de mil millones de dólares en medidas de seguridad, la mitad de ese monto hacia las operaciones antidrones.

Las autoridades locales han recibido mayores poderes para interferir e interceptar drones, y decenas de agentes de policía locales que prestan servicio en todas las ciudades sede han recibido capacitación especializada del FBI.

Durante los Juegos Olímpicos de París 2024, las autoridades francesas detectaron más de 350 intrusiones de drones, que derivaron en 81 arrestos, según un informe de la Asamblea Nacional.

- "Esfuerzos redoblados" -

"Los servicios de inteligencia están redoblando sus esfuerzos para vigilar este Mundial, y continuaremos haciéndolo hasta el último gol el 19 de julio", prometió el coordinador de la Casa Blanca para el Mundial, y añadió que "por ahora, no se ha identificado ninguna amenaza creíble", en medio de la guerra con Irán.

Para los espectadores, Giuliani describió un sistema de alta seguridad que se extiende hasta cada sede, y que incluye el transporte público.

El objetivo es evitar incidentes como los de la final de la Copa América 2024, en Miami, cuando los aficionados bloquearon las entradas y provocaron estampidas que requirieron atención médica de emergencia.

En Atlanta, que albergará ocho partidos, se desplegarán más de 200 agentes adicionales los días de partido.

Tendrán que estar preparados para turnos de 12 horas y renunciar a sus vacaciones durante el torneo, según informa ESPN.

En Filadelfia, donde se disputarán seis encuentros, la policía informó a la AFP que utilizará cámaras corporales con capacidad de traducción en tiempo real para facilitar la comunicación con los visitantes que no hablen inglés.

"Queremos asegurarnos de que nuestros agentes estén mentalmente preparados para afrontar los 39 largos días que se avecinan", anticipó el veterano funcionario.