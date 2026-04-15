Comité olímpico de EEUU sigue de cerca polémica por Wasserman y respalda organizadores de LA28

La junta directiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC) está "siguiendo de cerca el impacto" de las preocupaciones en torno al director de LA28, Casey Wasserman, pero mantiene su disposición a colaborar con los organizadores de los Juegos de Los Ángeles 2028, afirmó el miércoles su presidente, Gene Sykes.

Wasserman ha sido objeto de pedidos de renuncia desde que su nombre apareció en documentos vinculados a la investigación sobre el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, que se hicieron públicos en enero.

En febrero, el directivo anunció que vendería la agencia de deportes y entretenimiento que fundó, tras la reacción negativa generada por correos electrónicos de tono inapropiado que intercambió hace dos décadas con Ghislaine Maxwell.

Sykes indicó que la junta del USOPC discutió el asunto durante su reunión programada para el miércoles y escuchó las preocupaciones de diversas partes interesadas.

"Nos tomamos las preocupaciones muy en serio", señaló el dirigente.

El presidente del organismo añadió que el USOPC trasladó sus inquietudes al comité organizador de Los Ángeles 2028 y recordó que corresponde a esa instancia decidir quién ocupa la presidencia.

En febrero, el comité ejecutivo de LA28 expresó su respaldo a Wasserman, quien no ha sido acusado de ningún delito penal.

Sykes subrayó además que el organismo continúa valorando el "progreso medible" alcanzado por los organizadores en la creación de alianzas corporativas y en la participación de atletas y comunidades.

"El comité actual está trabajando de manera eficaz y estamos muy contentos de colaborar con ellos", concluyó.