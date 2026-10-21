Comisionado de la NFL legitima investigación sobre atención médica a mariscal Hurts

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo el miércoles que recibió con agrado la investigación solicitada por el sindicato de jugadores sobre el tratamiento médico que recibió el mariscal de campo de los Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, por coágulos de sangre.

Goodell dijo que el director médico de la liga, el doctor Allen Sills, evaluó las medidas tomadas respecto a Hurts y que la Asociación de Jugadores de la NFL tiene el derecho a hacer ese tipo de pedido, en el marco del convenio colectivo.

Recibimos el pedido "con agrado", señaló el jefe de la liga de football americano, tras reunirse con propietarios de equipos de la NFL en Nueva York. Goodell señaló que el pedido forma parte de los procesos de la liga.

Hurts fue incluido en la lista de lesionados y se estima que se perderá el resto de la temporada después de que se le detectaran coágulos de sangre en los pulmones, tras un coágulo previo en la pantorrilla izquierda.

El mariscal, determinante en el triunfo de los Eagles ante los Kansas City Chiefs en el Super Bowl de 2025, informó al a los médicos de su equipo sobre la lesión después de que lo pisaran durante una práctica en Londres.

Aunque se le diagnosticó un coágulo de sangre superficial en la pantorrilla, recibió autorización para jugar contra Jacksonville en Londres antes de volar de regreso a casa, donde más exámenes revelaron coágulos de sangre en los pulmones.

"No estoy seguro de cuánto tuvo que ver el viaje internacional con esto", dijo Goodell. El jefe de la NFL defendió el trabajo de los profesionales y consideró que la evaluación médica estuvo a la altura de los protocolos de la liga.

"Lo más importante aquí es la salud de Jalen", afirmó, antes de reiterar que "se siguieron los protocolos" de la NFL, para casos de este tipo.

Sills dijo el martes que no podía revelar detalles del tratamiento debido a consideraciones de privacidad del paciente.

Goodell respaldó la calidad de los profesionales médicos de la NFL.