Come Candela y Sol Abuelo Carlos van a

Come Candela y Sol Abuelo Carlos y otros seis potros de 3 años se medirán este domingo en el Clásico Alberto “Pitin” De Obarrio y Archibald De Obarrio Boyd. La sexta carrera de la programación dominical está separada para esta contienda de potros importados donde el ejemplar Come Candela viene de dos victorias al hilo, mientras Sol Abuelo Carlos no le fue muy bien en su última presentación, se presenta como el ejemplar con más experiencia en esta prueba. El resto de los participantes, Samus, Showthani, Into Justice, Full Inox, Le Tourniquet y El Sajón, tratarán de dar la sorpresa en este gran clásico que cierra el primer trimestre en el hiporemón. Es importante informar que esta carrera en distancia de 1,700 metros(8 1/2 furlongs) por premio de $20 mil dólares será preparatoria para el Clásico Día Internacional del Trabajador el próximo 3 de mayo. Ese mismo día, en la segunda carrera se enfrentan los futuros integrantes de la delegación de Panamá a la Serie Hípica del Caribe. Van al poste de los 7 furlongs (1,400 metros). En cuanto a la programación sabatina, hay ocho buenos eventos y se espera que la carrera más atractiva será la tercera donde corren siete potrancas tresañeras por una bolsa de $10,500. Por el momento, no se reportan retiros pero si los siguientes cambios: 5ta. Carrera Sabatina #4 Secretos V. Peso 113 libras; 2da. Carrera Dominical #2 Ernie King correrá con anteojeras; 6ta. Carrera Dominical; y #7 Samus correrá con anteojeras.