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Come Candela se fue de un tiro y gana clásico del Día del Trabajador

Come Candela se fue de un tiro y gana clásico del Día del Trabajador
Omar Yerar Batista | Come Candela dominó el Clásico del Día Internacional del Trabajador y se prepara para el Clásico Presidente el próximo 7 de junio.
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Omar Yerar Batista | Mayor Alfredo Alemán besa al caballo Come Candela.
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Omar Yerar Batista | La Ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz y el Ministro de Obras Públicas José Luis Andrade, entregan la copa del triunfo al propietario de Come Candela Mayor Alfredo Alemán.
Come Candela se fue de un tiro y gana clásico del Día del Trabajador
Omar Yerar Batista | Come Candela con su jinete Lorenzo Lezcano.
04 de mayo de 2026

El potro Come Candela ratificó su excelente condición física al conquistar la edición número 66 del Clásico Día Internacional del Trabajador, celebrado ayer en el Hipódromo Presidente Remón.

Bajo la impecable conducción del jinete Lorenzo Lezcano, el ejemplar de tres años no dio tregua a sus rivales desde el inicio de la competencia, llevándose los máximos honores en una de las pruebas más emblemáticas del calendario hípico nacional.

Desde que sonó el timbre de partida, el pupilo del entrenador Rubén Orillac tomó el comando del pelotón y mantuvo un ritmo sólido que jamás soltó hasta cruzar el disco de sentencia.

Come Candela detuvo el cronómetro en 1:52.3 para la distancia de los 1,800 metros, demostrando una superioridad absoluta en esta carrera de Grado 1. El podio fue completado por Motek, Sol Abuelo Carlos, Bustin Fox e Into Justice, quienes escoltaron al ganador en una jornada llena de adrenalina.

Tras este contundente triunfo, el equipo de Come Candela ya pone la mirada en el horizonte: el prestigioso Clásico Presidente de la República, programado para el próximo 7 de junio. Con esta victoria, el potro se posiciona como uno de los grandes favoritos para la cita de fondo, consolidando su camino hacia la consagración definitiva en la hípica panameña.

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