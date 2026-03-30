Come Candela respondió al favoritismo

Una cómoda victoria logró el ejemplar Come Candela en el Clásico Alberto “Pitin” De Obarrio y Archibald De Obarrio en el cierre del primer trimestre de la temporada de eventos de renombre en el Hipódromo Presidente Remón.

Con un tiempo de 1,49.2 para la distancia de 1,700 metros, Come Candela conquistó su tercera victoria consecutiva para los colores de Rubén Orillac.

El jinete Lorenzo Lezcano llevó a la victoria al hijo de Volatile que desde que salió del partidor automático se engancho con El Sajón conducido por Luis Arango y no fue hasta pasados los 550 cuando Come Candela apretó el paso y marcó más de 5 largos para cruzar la meta de primero devolviendo $3.40 a la primera posición.

En el círculo de ganadores le correspondió a Alberto Paz Rodríguez Jr. en representación de la familia homenajeada entregar el trofeo del triunfo a Mayor Alfredo Alemán, propietario de este tordillo de tres años.

Escoltaron a Come Candela, Into Justice, Sol Abuelo Carlos, El Sajón y Samus.