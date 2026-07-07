Colombia es eliminada en los penales por Suiza, que se verá con Argentina en cuartos

Suiza acabó con el sueño de Colombia, la eliminó por penales 4-3 el martes en Vancouver en octavos de final y jugará contra Argentina por un lugar en semifinales del Mundial 2026.Los fallos desde los once metros de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que dejó a Argentina como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.Durante el tiempo reglamentario se trató de un duelo táctico y parejo en mediocampo, donde nadie quería equivocarse. Suiza impuso inteligencia, un buen manual y capacidad física, frente a una paciente, astuta y experimentada Colombia, que buscó atacar los espacios.Sin goles, se fueron a la prórroga, donde las cosas se pusieron físicas.Aunque exigido físicamente, James Rodríguez le sacó brillo a su calidad en la confección del juego, con una insistente actuación en ataque de Luis Díaz y destacadas participaciones de Luis Suárez, Jhon Lucumí y Gustavo Puerta.Juan Fernando Quintero y Richard Ríos dieron movilidad en el segundo tiempo y el alargue, que también terminó empatado 0-0.Suiza mostró disciplina táctica, con un bloque compacto y un mediocampo liderado por su capitán, Granit Xhaka, que resistió los intentos cafeteros.Los porteros Camilo Vargas y Gregor Kobel habían sido claves para garantizar el empate. Ya en la tanda de penales, el guardamenta del Borusia Dormund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández.Alineaciones:Suiza: Gregory Kobel - Denis Zakaria (Silvan Widmer, 87), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, 71) - Remo Freuler, Ardon Jashari (Djibril Sow, 46) - Granit Xhaka, Fabian Rieder (Zeki Amdouni, 103) - Breel Embolo (Cédric Itten, 87), Dan Ndoye (Rubén Vargas, 90+2). DT: Murat Yakin.Colombia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi (Yerry Mina, 119), Johan Mojica - Gustavo Puerta, Jefferson Lerma (Richard Ríos, 82), Jhon Arias (Jáminton Campaz, 66), James Rodríguez (JuanFer Quintero, 66) - Luis Suárez (Juan Hernández, 82), Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.