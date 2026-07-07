Colombia es eliminada en los penales por Suiza, que se verá con Argentina en cuartos

Suiza acabó con el sueño de Colombia, la eliminó por penales 4-3 el martes en Vancouver en octavos de final y jugará contra Argentina por un lugar en semifinales del Mundial 2026.

Los fallos desde los once metros de Davinson Sánchez y Cucho Hernández condenaron a una Colombia que dejó a Argentina como único representante del fútbol sudamericano en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

Durante el tiempo reglamentario se trató de un duelo táctico y parejo en mediocampo, donde nadie quería equivocarse. Suiza impuso inteligencia, un buen manual y capacidad física, frente a una paciente, astuta y experimentada Colombia, que buscó atacar los espacios.

Sin goles, se fueron a la prórroga, donde las cosas se pusieron físicas.

Aunque exigido físicamente, James Rodríguez le sacó brillo a su calidad en la confección del juego, con una insistente actuación en ataque de Luis Díaz y destacadas participaciones de Luis Suárez, Jhon Lucumí y Gustavo Puerta.

Juan Fernando Quintero y Richard Ríos dieron movilidad en el segundo tiempo y el alargue, que también terminó empatado 0-0.

Suiza mostró disciplina táctica, con un bloque compacto y un mediocampo liderado por su capitán, Granit Xhaka, que resistió los intentos cafeteros.

Los porteros Camilo Vargas y Gregor Kobel habían sido claves para garantizar el empate. Ya en la tanda de penales, el guardamenta del Borusia Dormund fue el héroe, al atajar el disparo de Cucho Hernández.

Alineaciones:

Suiza: Gregory Kobel - Denis Zakaria (Silvan Widmer, 87), Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodriguez (Miro Muheim, 71) - Remo Freuler, Ardon Jashari (Djibril Sow, 46) - Granit Xhaka, Fabian Rieder (Zeki Amdouni, 103) - Breel Embolo (Cédric Itten, 87), Dan Ndoye (Rubén Vargas, 90+2). DT: Murat Yakin.

Colombia: Camilo Vargas - Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi (Yerry Mina, 119), Johan Mojica - Gustavo Puerta, Jefferson Lerma (Richard Ríos, 82), Jhon Arias (Jáminton Campaz, 66), James Rodríguez (JuanFer Quintero, 66) - Luis Suárez (Juan Hernández, 82), Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.