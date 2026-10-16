Coliseos de la Ciudad Deportiva Irving Saladino están aptos tras el sismo

Los coliseos deportivos de la Ciudad Deportiva Irving Saladino están en condiciones de continuar con sus actividades y recibir a atletas y público en general, tras superar las evaluaciones técnicas realizadas luego del sismo registrado en el país.

Durante esta semana, ingenieros y personal técnico de la Dirección de Arquitectura e Ingeniería de Pandeportes inspeccionaron los recintos deportivos para verificar sus condiciones.

De acuerdo con Pandeportes, todos los coliseos inspeccionados superaron satisfactoriamente las evaluaciones y podrán continuar con sus agendas deportivas.

La entidad también confirmó que el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez está apto para recibir los partidos programados de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Pandeportes indicó que en los próximos días ofrecerá información sobre las evaluaciones de los demás coliseos deportivos a nivel nacional.