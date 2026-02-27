Cobolli y Tiafoe se clasifican a las semifinales del torneo ATP de Acapulco

El italiano Flavio Cobolli y el estadounidense Frances Tiafoe avanzaron el jueves a las semifinales del Abierto Mexicano de tenis, que se celebra en Acapulco, al vencer en cuartos de final al chino Yibing Wu y al italiano Mattia Bellucci, respectivamente.

En el primer partido de cuartos de final, Cobolli, número 20 del mundo y quinto preclasificado, se impuso a Yibing Wu, 142 del ránking, en dos sets: 7-6 (7/4) y 6-1 en una hora con 35 minutos.

"Terminé un poco cansado porque es difícil jugar aquí, hace mucho calor y hay mucha humedad, las pelotas se hacen muy lentas y los intercambios son muy largos y agotadores, pero jugué un buen partido y me siento genial", comentó Cobolli.

Posteriormente, el serbio Miomir Kecmanovic (84) derrotó al francés Terence Atmane (63) con doble 6-3 en una hora con 30 minutos.

En su turno, Tiafoe (28), octavo en la siembra, se impuso a Bellucci (110), en dos mangas: 6-3 y 6-4 en una hora con 46 minutos.

"He venido muchas veces a Acapulco y esta ha sido mi mejor actuación hasta ahora. Se siente genial estar en semifinales, saldré a dar lo mejor de mí", dijo Tiafoe.

La ronda de cuartos de final se cerró con la victoria del estadounidense Brandon Nakashima (29) ante el monegasco Valentin Vacherot (27), sexto favorito, en tres mangas viniendo de atrás: 2-6, 6-2 y 6-3 en una hora con 47 minutos.

En semifinales, Kecmanovic se medirá con Cobolli y Tiafoe enfrentará a Nakashima.

El Abierto Mexicano de tenis es un torneo categoría ATP 500, se juega en las pistas de superficie dura de la Arena GNP y reparte una bolsa de 2,4 millones de dólares.

--Resultados del jueves en cuartos de final:

Flavio Cobolli (ITA/N.5) derrotó a Yibing Wu (CHN) 7-6 (7/4), 6-1

Miomir Kecmanovic (SRB) a Terence Atmane (FRA) 6-3, 6-3

Frances Tiafoe (USA/N.8) a Mattia Bellucci (ITA) 6-3, 6-4

Brandon Nakashima (USA) a Valentin Vacherot (MON/N.6) 2-6, 6-2, 6-3