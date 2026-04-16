Ciclismo se toma la Cinta Costera 3

Hoy jueves los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 vivirán una jornada al aire libre, con la realización de la competición de ciclismo. Será un evento Contrarreloj Individual, donde primero saldrán las chicas, desde las 10:00 a.m., y luego los varones, a las 11:30 a.m.

En ese sentido, se realizará un cierre de carriles en la Cinta Costera 3, en Ciudad de Panamá. Para el sábado 18, también habrá cierre, en ese mismo tramo, desde las 8:00 a.m., para la celebración de la prueba de ruta, tanto para damas como caballeros.

Por esto, la organización de los juegos, la ATTT y el Comité Olímpico de Panamá recomiendan a los ciudadanos buscar vías alternas. Cabe recordar que Panamá será representados por los atletas: Anthony Cortés, Dier Ríos, José Castro, Carlos Villalaz, Sebastián Lara, Jair Reyes, Sashelyn Castillo, Rossemarie Estrada y Daibelys Torres.

Cabe señalar que no estará habilitado el ciclo carril desde hoy hasta el domingo, pues también habrá competencias de triatlón, sin embargo, se permitirá el acceso al Calzada de Amador por el área de banderas y pencas a la comunidad ciclista que regularmente corre en estas vías.