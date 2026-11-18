La Asociación Panameña de Criadores y Propietarios de Caballos Peruanos de Paso (APCPCPP) organizará para el próximo 12 de diciembre, el Primer Concurso de Chitré de Caballos Peruanos de Paso.

La actividad, en el Criadero AMC (al lado del Club de Golf de Chitré), en Chitré, Herrera, se realizará en el marco de respeto a los damnificados por el terremoto del pasado 9 de octubre y como homenaje y espacio de esparcimiento en medio de la tragedia. Voceros de la APCPCPP afirmaron que están “en pleno proceso de inscripciones y estarán abiertas hasta el 30 de noviembre. Esperamos mínimo 50 ejemplares inscritos”.

Ya este 2026, se han realizado otros eventos (copa criadores) y concursos a nivel regional, como en Chiriquí, que dan la oportunidad de medir a los equinos a lo largo del año, de cara al evento insignia, el Concurso Nacional, que sería dentro de seis semanas.

La APCPCPP confirmó que, en el concurso de Chitré, que es de invitación abierta al público en general y no tiene costo en su entrada, se tendrá una “Carpa Solidaria” para recibir regalos para recibir regalos destinados a los niños de Herrera afectados tras el terremoto del pasado 9 de octubre. Los presentes serán entregados en la región de Chitré durante esta Navidad.