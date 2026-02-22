Chiriquí y Panamá Oeste en la final del béisbol juvenil

Los Vaqueros de Panamá Oeste reciben este martes, 24 de febrero, a Chiriquí desde las 8:00 p.m. en el inicio de la serie final del 57.º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros.

Oeste venció a Metro 4 juegos a 1 y Chiriquí dominó a Coclé 4 juegos a 2, dejando así listo el escenario para la final, que se jugará al mejor de siete partidos.

El miércoles, Oeste recibirá nuevamente a Chiriquí en el Estadio Mariano Rivera desde las 8:00 p.m. El jueves 26 será día de viaje, mientras que el viernes 27 y el sábado 28 la acción se trasladará al Estadio Kenny Serracín de la ciudad de David, a partir de las 7:00 p.m.

De ser necesarios los juegos 5, 6 y 7, estos se llevarían a cabo en el Estadio Nacional Rod Carew los días 2, 3 y 4 de marzo, respectivamente; se contempla el domingo 1 de marzo como día de viaje o descanso.

Este campeonato se realiza en honor a los destacados exjugadores Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín.