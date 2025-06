Chicas, ¡a defender la ‘Sin mangas’!

Lograr uno de los cuatro cupos a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Sub-17 Femenino de 2026 es el principal objetivo de la Selección Nacional de Baloncesto Femenina U16 en el torneo FIBA AmeriCup Sub-16 Femenino.

La justa se juega en el INFORUM de la ciudad de Irapuato, estado de Guanajuato; México, del lunes 16 al domingo 22 de junio. Panamá debutará en el partido inaugural de hoy, desde las 9:00 p.m. (hora en Panamá), ante México; al día siguiente contra Colombia a las 6:30 p.m., y cierra la ronda regular el miércoles 18 ante Canadá, a las 6:30 p.m.

La ‘Rojita sin mangas’ femenina disputará por primera vez este certamen, gracias a quedar subcampeona en el pasado Campeonato Centrobasket Sub-15 Femenino, realizado en 2024, en David, provincia de Chiriquí. Las canaleras cayeron en la final 56-42 ante México.

El torneo contará con la participación de ocho países, dividido en dos grupos. En el Grupo A: Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico y Venezuela; y en el Grupo B: Canadá, Colombia, Panamá y el anfitrión, México.

El Sistema de Competencia en la Fase de Grupos, cada equipo jugará un partido contra cada rival para definir el orden de clasificación a los Cuartos de Final y los cruces en esa instancia (1 A vs 4 B, 2 A vs 3B, 2 B vs 3 A y 1 B vs 4 A). Los cuatro ganadores de los Cuartos de Final avanzarán a las Semifinales y el resto de los equipos jugará por las posiciones 5-8. Los ganadores de las Semifinales se medirán por la medalla de oro y los perdedores por la de bronce.