ChatGPT pone en duda el resultado del clásico velocidad celebrado ayer

En un cerrado final Adage se adjudicó el Clásico Francisco Arias Paredes y Alberto Arias Espinosa con la conducción de Yonis Lasso.

Sin embargo, ChatGPT, tras analizar el material gráfico de la carrera, dio como ganador a De Chambeau.

Adage, declarado el triunfador, es entrenado por Alberto Paz Rodríguez, registró un tiempo de 1,12.3 para la distancia de 1,200 metros.

El pensionista del Stud Carmen Cristina aseguró uno de los clásicos más importantes del óvalo juandieño, cuando en tierra derecha pasó al puntero de la carrera Dandy del Peligro y luego protagonizó un enganche con el ejemplar De Chambeau y su victoria tuvo que definirse en “el foto final”.

El tordillo hijo de Vekoma devolvió a la primera posición $6.60.

De Chambeau fue colocado en el segundo lugar, seguido por First Front, Dandy del Peligro y Tuto Babe.

Luis Shirley, uno de los propietarios de Adage, recibió el trofeo del triunfo de parte de Manuel José Paredes en representación de la familia homenajeada.

Con esta victoria Adage suma su tercera victoria del año y se preparará para la prueba clasificatoria para poder participar de la Copa de Importados en la Serie Hípica del Caribe.