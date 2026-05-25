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Cerúndolo sella el pleno argentino en 2º día de Roland Garros

Cerúndolo sella el pleno argentino en 2º día de Roland Garros
El argentino Francisco Cerúndolo durante su partido ante el neerlandés Boltic Van De Zandschulp en primera ronda de Roland Garros, en París, el 25 de mayo de 2026 Dimitar DILKOFF
AFP
25 de mayo de 2026

El tenis argentino sigue siendo protagonista en Roland Garros 2026. Francisco Cerúndolo eliminó este lunes al neerlandés Botic van de Zandschulp y pasó a la segunda ronda del Grand Slam francés, como antes lo habían hecho Mariano Navone y Ugo Carabelli.

Cerúndolo (26º del mundo) hizo honor a su ranking al eliminar a Van de Zandschulp (55º) 6-3, 6-4, 6-7 (7/9), 6-4.

"Por suerte físicamente me sentí bien adentro de la cancha, jugamos unas 3 horas 40 y en ningún momento sentí nada raro, me hubiera gustado ganar en tres sets porque ahorras energía y en un Grand Slam eso suma, pero a la vez estoy contento de haber pasado por ciertos momentos duros, de tensión, de nervios y eso te prepara para las siguientes rondas", declaró Cerúndolo en conferencia de prensa.

Mariano Navone (38º) y Camilo Ugo Carabelli (59º) derrotaron en tres sets a dos estadounidenses, Jenson Brooksby (63º) y Emilio Nava (94º).

De los siete tenistas argentinos que han saltado ya al polvo de ladrillo parisino en los dos primeros días de torneo, incluyendo también a Solana Sierra, sólo Tomás Martín Etcheverry (28º) ha tenido que hacer las maletas de regreso a casa.

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