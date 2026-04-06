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Cerúndolo elimina en Montecarlo a Tsitsipas, triple campeón del torneo

Cerúndolo elimina en Montecarlo a Tsitsipas, triple campeón del torneo
El tenista argentino Francisco Cerúndolo juega contra el griego Stefanos Tsitsipas en el torneo de Montecarlo el 6 de abril de 2026 Valery Hache
AFP
06 de abril de 2026

Triple ganador del torneo, Stefanos Tsitsipas (48º) quedó eliminado este lunes en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, derrotado por 7-5 y 6-4 por el argentino Francisco Cerúndolo (19º).

Es la primera vez en ocho participaciones que el griego de 27 años, campeón en 2021, 2022 y 2024, cae en su estreno en el torneo monegasco.

En la última edición fue eliminado en cuartos de final.

Tsitsipas no vence a uno de los 20 mejores jugadores del mundo desde agosto de 2024, cuando derrotó al argentino Sebastián Báez (entonces 18º) durante el torneo olímpico de París.

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