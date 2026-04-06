Cerúndolo elimina en Montecarlo a Tsitsipas, triple campeón del torneo

Triple ganador del torneo, Stefanos Tsitsipas (48º) quedó eliminado este lunes en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, derrotado por 7-5 y 6-4 por el argentino Francisco Cerúndolo (19º).

Es la primera vez en ocho participaciones que el griego de 27 años, campeón en 2021, 2022 y 2024, cae en su estreno en el torneo monegasco.

En la última edición fue eliminado en cuartos de final.

Tsitsipas no vence a uno de los 20 mejores jugadores del mundo desde agosto de 2024, cuando derrotó al argentino Sebastián Báez (entonces 18º) durante el torneo olímpico de París.