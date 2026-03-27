Celtics y Thunder evitan sorpresas y Houston toma aire

Con bajas significativas, los Boston Celtics y los Oklahoma City Thunder se anotaron este viernes triunfos con los que mantuvieron la distancia con sus perseguidores en lo alto de la clasificación.

A continuación las principales escenas de una jornada de 10 partidos en la NBA.

- Tatum vuelve a liderar -

En Boston, los Celtics derrotaron 109-102 a los Atlanta Hawks en una noche importante para su líder, Jayson Tatum.

El alero tuvo que asumir el mando del ataque ante la ausencia del escolta All-Star Jaylen Brown, el mejor Celtic del año, por una tendinitis en el tendón de Aquiles izquierdo.

Con 26 puntos, Tatum logró su mayor anotación desde que debutó este mes en la temporada tras una larga lesión.

Su actuación fue especialmente valiosa en el último cuarto, en el que anotó 13 puntos.

A lo largo del juego la ofensiva de Boston estuvo sostenida por el escolta Payton Pritchard, que brilló con 36 puntos desde el banco.

El novato español Hugo González sólo vio siete minutos de juego en los que anotó 3 puntos con su único lanzamiento triple.

Boston, con un balance de 49-24, conserva el segundo puesto de la Conferencia Este que le quieren arrebatar los New York Knicks, situados a 1,5 triunfos de distancia.

Los Celtics, que a su vez tienen a cuatro victorias a los líderes Detroit Pistons, amenazan con volver a pelear por el título en una campaña en la que pocos contaban con ellos por la lesión de Tatum.

- Eléctrico parcial de Thunder -

En su turno, los Oklahoma City Thunder retomaron la senda ganadora con un triunfo 131-113 ante los Chicago Bulls.

Los vigentes campeones se estaban viendo superados ante su público por los Bulls cuando despertaron con un furioso parcial de 22-0 entre el tercer y último cuarto.

Los Bulls, que dominaban por 88-80, se encontraron cinco minutos después 102-88 abajo y sin opciones de levantar la diferencia en la cancha de los jefes del Oeste.

Shai Gilgeous-Alexander firmó 25 puntos y Cason Wallace, sustituto del lesionado Chet Holmgren, otros 21.

Oklahoma City se reactivó así después de su derrota del miércoles en la cancha de los Celtics, que arruinó su racha de 12 victorias seguidas, y conservó su ventaja de 2,5 victorias sobre los San Antonio Spurs.

- Durant domina Memphis -

Los Houston Rockets, una de las mayores decepciones hasta ahora del curso, lograron un triunfo más trabajado de lo previsto en la cancha de los Memphis Grizzlies por 119-109.

Considerados aspirantes en el Oeste tras la llegada de Kevin Durant, los Rockets ostentan un mediocre sexto puesto, el último que da acceso directo a playoffs, y apenas han ganado cinco de los últimos 10 partidos.

Tras dos derrotas seguidas en Chicago y Minnesota, Durant asumió las riendas del ataque con 25 puntos y 10 asistencias.

Los pívots Jabari Smith Jr y Alperen Sengun aportaron 21 y 18 puntos para unos Rockets que sólo se despegaron en la recta final frente a Memphis, una franquicia que sólo ha ganado uno de sus últimos 14 partidos.