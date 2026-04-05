Celtics vencen a los Raptors y mantienen ventaja sobre Knicks en el Este

Los Boston Celtics lograron este domingo su tercera victoria consecutiva al imponerse 115-101 sobre los Toronto Raptors en el TD Garden (Boston), y mantienen una ventaja de tres juegos sobre los New York Knicks en la lucha por el segundo puesto de la Conferencia Este.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada de la NBA:

-Tatum anotó un doble-doble-

Además de la victoria ante el cuadro canadiense, los Celtics siguen viendo actuaciones alentadoras de su principal figura, Jayson Tatum, quien ya cumplió con una milagrosa recuperación de una lesión de tendón de Aquiles y hoy anotó 23 puntos y 13 rebotes en 34 minutos.

Tatum, de 28 años, ha disputado 14 partidos durante la temporada 2025-26 en los que promedia 21,4 puntos, 9,9 rebotes y 5,1 asistencias.

Ganando ocho de los últimos diez partidos y a falta de cuatro juegos para el final de la temporada regular, Boston ya no aspira al primer lugar del Este que pertenece a los Detroit Pistons.

Jaylen Brown, otra de las figuras destacadas de Boston, anotó 26 puntos y fue máximo anotador del partido mientras que Nikola Vucevic regresó y disputó 13 minutos después de un mes de ausencia por una fractura en su mano derecha.

"Es bueno para nosotros encontrar formas de ganar, es bueno dominar partidos en la pintura", dijo Brown. "En el pasado, nos han criticado que dependemos mucho de los triples".

Boston superó por un margen de 18 puntos a los Raptors en la zona pintada.

Por los Raptors, Ja'Kobe Walter fue el máximo anotador con 16 puntos, los canadienses se ubican en el séptimo lugar del Este, primero de clasificación al play-in y con opciones de superar a los Philadelphia 76ers en busca de la clasificación directa a playoffs.

-Suns quieren evitar el play-in-

Los Phoenix Suns derrotaron 120-110 a unos eliminados Chicago Bulls y se mantienen en la pelea por el último cupo de clasificación directa a los playoffs de la NBA.

Actualmente en el séptimo puesto del Oeste, Phoenix necesita ganar el resto de sus partidos de la temporada regular y esperar un tropiezo monumental de los Minnesota Timberwolves para recuperar el déficit de tres juegos y medio para evitar el play-in.

El primero paso fue esta tarde en el United Center (Chicago) donde Devin Booker se convirtió en la gran figura anotando 30 puntos, incluidos tres triples.

"Hubo cosas buenas y malas", dijo el entrenador, Jordan Ott. "Ellos son un desafío importante, logramos mantenerlos fuera de la pintura y hemos encontrado la forma de ganar".

Los de Arizona se vieron abajo hasta por siete puntos en el primer cuarto pero lograron recuperarse en el segundo y no dieron vuelta atrás, impusieron condiciones en el complemento, incluida una racha de 11 puntos de manera consecutiva.

Tre Jones con 29 puntos y Leonard Miller con un doble-doble de 17 puntos y 10 rebotes destacaron por los Bulls.